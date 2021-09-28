開元食品引進日本稀有夢幻酒款　拓展限量清酒市場

新冠肺炎疫情仍持續延燒，民眾皆期盼能盡早回歸正常生活，出國放鬆享受各地美食與美酒。對此，國內長期經營酒品市場的開元食品看準商機，引進多款日本稀有酒款；像是有著日本夢幻逸品美名、燒酌3M之一的「森伊藏MORIIZO」，還有季節性的限量酒款「獺祭 寒造早槽 純米大吟釀45生榨」、「八海山 越後之候鮮榨生原酒」，以及極為限量、台灣首度發售的精釀生啤酒-八海釀造旗下猿倉山釀造所之「RYDEEN BEER」等，入冬第一波、同步日本之新鮮生酒，在台灣皆難得一見。無論是單喝細細品嘗，或是搭餐飲用，皆能相輔相成，完美呈現最佳風味，為許多熱愛日本酒品的消費者們帶來全新的味覺饗宴。
生活中心/綜合報導
2021-09-28 19:00:00
身為日本九州之光，有著日本燒酎夢幻逸品美名、燒酌3M之一的「森伊藏」，原料採用鹿兒島極富盛名、釀酒最佳的甘藷品種－「黃金千貫」和位於鹿兒島灣沿海拔1000m高隈山岳垂水區之極淨湧水所釀造而成。經過蒸餾工序的芋燒酎，貯藏於明治時代所燒製而成的九州佐賀備前陶甕中，透過陶甕獨有的天然氣孔，靜靜地呼吸，經過長時間緩慢的熟成、圓潤豐盈。「森伊藏」發售以來僅於日本銷售、且通路極為稀少，僅能於官方網站、高島屋選店透過抽選卷取得購買權始得購入。分為通常版和高年份熟成酒款，全酒造僅5個品項，本次開元代理「極上森伊藏．長期洞窟熟成陶甕3年貯藏芋燒酎」，透過高年份的長期熟成而豐盈酒體清新的風味與絕佳的細緻度；入口瞬間是日本柑橘中獨有的些許苦甘引出細緻清新的清甜，中段穿梭著穀物所帶來的鬆軟甜蜜，具有纖細而內斂的獨特調性，令愛酒人為之著迷。
「森伊藏MORIIZO」首度插旗海外市場，第一站就選擇台灣市場，並以中高端餐飲通路為市場，讓台灣消費者有機會不須遠赴日本，就能品飲這被譽為入手超級困難的超夢幻燒酎逸品。
同樣由開元食品嚴選引進的「八海山 越後之侯」，為初冬釀造、限定發售的鮮榨生原酒，其酒造位於新潟縣南魚沼郡，以日本第一美味－越光米聞名，同時也是日本數一數二的高降雪量區域，採用當地超軟水－雪融伏流水釀造而成，被認定是新潟縣最具代表性的地酒。八海山越後之侯鮮榨生原酒不經稀釋與高溫殺菌，能完整感受到剛釀造完成的新鮮度和原酒特有的粗曠香氣；帶著櫻桃、哈密瓜般多汁香氣與生原酒獨有的豪放新鮮風味，絕妙的平衡令人感到無比的滿足。
只在嚴寒時間釀造、生榨裝瓶，因此每年10月到3月才販售的冬季限量款「獺祭 寒造早槽 純米大吟釀45生榨」，擁有生酒特有的活潑新鮮個性和成熟水果的風味，尾韻帶有米香及奶油蜂蜜的濃厚口感，讓人在冬天找到最特別的微醺滋味；其中生榨代表的是不經火入的「生酒」，可使日本酒表現出更新鮮的風味及濃郁的水果香氣。
除了清酒之外，選自八海釀造旗下猿倉山啤酒釀造所釀製「雪釀の雫－山林深處的精釀啤酒 RYDEEN BEER」，使用雷電神之雪融水(軟水)，幻化出纖細清冽、爽口回甘的手工精釀生啤酒。瓶身繪畫出猿倉山上野性躍動、生氣靈靈的雪猿，透露著RYDEEN BEER所帶來的「豐郁．新鮮」。無論是以頂層常溫發酵手法製成而散發濃郁果香、柑橘系風味的IPA「India Pale Ale印度式淡色愛爾」，或者是採用德國低溫底層發酵法、大膽採用淺色麥芽成就的世界首款金色啤酒「皮爾森Pilsner」，RYDEEN BEER帶著猿倉山上雪融水的軟水特質所帶來日本手工精釀獨特的特色及風味，讓消費者在台灣也能喝到猶如在日本般的美味。
開元食品經營台灣酒品市場多年，此次引進日本多種稀有夢幻的酒款，造福熱愛日本酒的廣大消費者，即使在疫情期間無法出國，也能品嚐日本在地微醺美味。相關產品資訊可諮詢服務專線或官網。
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