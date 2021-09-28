潘孟安視察屏東國、高中學生施打BNT疫苗

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潘孟安上午前往屏榮高中及民生家商為學生加油打氣，學生們看到縣長到場關心都顯得格外興奮，紛紛熱情的揮揮手向縣長打招呼，另外，有些同學在疫苗注射前神情顯得有些緊張，潘孟安發現後也停下腳步與同學聊聊天，希望能藉由聊天讓孩子們的忘記緊張的情緒，受到縣長關心的孩子們對於縣長暖心的舉動也特別感動。
潘孟安指出，因BNT疫苗注射前需謹慎稀釋，相較於過往的接種作業，醫療院所需花較多的前置作業時間準備，因此特別叮嚀現場醫護人員，疫苗珍貴，經不起一絲浪費。
潘孟安強調疫苗施打相關的衛教非常重要，並感謝各學校的行政人員及所有相關單位用心規劃及協助，不但一同保護屏東的孩子們，也提高縣內的接種率，為群體免疫的日子更邁進一步。
縣府表示，衛生局及教育處等單位在BNT疫苗施打作業前，都已與各校相關單位密切聯繫整備，除了動線、接種安排，也有規劃預防性的後送作業SOP，也增加緊急救護的用藥，並且協調學校鄰近的消防分隊待命，以備因應緊急情況時的後送作業，「屏東安心模式」要給孩子最妥善的照顧，讓學校及家長都能放心。
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