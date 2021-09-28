南部優良企業獲頒財政部誠實納稅特優廠商

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紅崴科技公司創業以來，便以誠信為該企業五大核心理念之首。紅崴科技集團創辦人謝進興博士表示，誠實納稅乃企業應盡之社會責任，紅崴科技自創業以來，即秉持誠實納稅，全力支持政府的稅制政策，如今深受國家與大眾的肯定，除了感謝外界的認可，更感謝紅崴科技公司所有夥伴家人與同仁們的努力。未來也將繼續堅持以誠信為本，為創造全人類的健康與建立利人、利己、利眾生的事業目標，更加努力前進。
紅崴科技並設有紅崴觀光工廠（足部科學體驗中心），於2015年揭牌營運。謝進興以「五足共和」為建構理念，期望透過知足、正足、立足、跨足、滿足之中心思想，提供現代人專業深入、豐富切身的足部科學知識。觀光工廠結合豐富教育知識及趣味觀光服務，以足部科學為主題，希望藉由深入淺出的規劃，讓現代人深切了解足部對人體健康的重要性，讓參觀者了解足部科學的奧妙，還能進一步藉由體驗中心做更深入的足部科學體驗。
近年來財政部為達成「提升政府理財效能支應政府施政需求」的使命，每年度皆會於眾多企業中評選出誠實納稅的優良廠商並予以獎勵，鼓勵各行各業與之看齊。謝進興最後也承諾，不論是否獲獎，今後仍會遵守政府規範、誠實納稅，持續維持優良風範，為社會做出更多貢獻，朝向成為更優良的ESG企業公司典範邁進。