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南部優良企業獲頒財政部誠實納稅特優廠商

▲南區國稅局安南稽徵所主任陳美貴頒發110年度誠實納稅特優廠商予紅崴科技創辦人謝進興（圖／記者林怡孜攝，2021,09,28）
▲南區國稅局安南稽徵所主任陳美貴頒發110年度誠實納稅特優廠商予紅崴科技創辦人謝進興（圖／記者林怡孜攝，2021,09,28）

記者林怡孜/台南報導

2021-09-28 19:20:47

紅崴科技股份有限公司榮獲財政部核定為民國110年度誠實納稅的特優廠商，今(28)日由財政部南區國稅局安南稽徵所主任陳美貴至紅崴科技公司總部進行頒獎，嘉許紅崴科技誠實納稅、遵循法令，為社會企業建立起守法納稅之風氣。

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紅崴科技公司創業以來，便以誠信為該企業五大核心理念之首。紅崴科技集團創辦人謝進興博士表示，誠實納稅乃企業應盡之社會責任，紅崴科技自創業以來，即秉持誠實納稅，全力支持政府的稅制政策，如今深受國家與大眾的肯定，除了感謝外界的認可，更感謝紅崴科技公司所有夥伴家人與同仁們的努力。未來也將繼續堅持以誠信為本，為創造全人類的健康與建立利人、利己、利眾生的事業目標，更加努力前進。


紅崴科技並設有紅崴觀光工廠（足部科學體驗中心），於2015年揭牌營運。謝進興以「五足共和」為建構理念，期望透過知足、正足、立足、跨足、滿足之中心思想，提供現代人專業深入、豐富切身的足部科學知識。觀光工廠結合豐富教育知識及趣味觀光服務，以足部科學為主題，希望藉由深入淺出的規劃，讓現代人深切了解足部對人體健康的重要性，讓參觀者了解足部科學的奧妙，還能進一步藉由體驗中心做更深入的足部科學體驗。


近年來財政部為達成「提升政府理財效能支應政府施政需求」的使命，每年度皆會於眾多企業中評選出誠實納稅的優良廠商並予以獎勵，鼓勵各行各業與之看齊。謝進興最後也承諾，不論是否獲獎，今後仍會遵守政府規範、誠實納稅，持續維持優良風範，為社會做出更多貢獻，朝向成為更優良的ESG企業公司典範邁進。

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