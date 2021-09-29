菲律賓民調：6成受訪者反對杜特蒂角逐副總統

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菲律賓明年5月將舉行總統大選。民調機構「社會氣象站」（SWS）昨天公布6月進行的民調結果，6成受訪者認為，杜特蒂角逐下屆副總統「違背憲法精神」，應先修憲他才能再參選；但39%受訪者期盼杜特蒂施政延續，支持他參選副總統。
菲律賓執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）因提名人選喬不攏，近日分裂為杜特蒂（Rodrigo Duterte）和拳王巴喬（Manny Pacquiao）人馬兩個派系。
由菲律賓能源部長庫希（Alfonso Cusi）主導的執政黨派系8日提名杜特蒂角逐下屆副總統。杜特蒂於22日簽署文件，正式接受提名。
針對民調結果，菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）今天說，杜特蒂會傾聽民意，「我只能說總統對民意脈動很敏感。讓我們等待他的最終決定」。
不過，羅奎強調，「根據總統和其他律師的觀點，包括我在內，他如果角逐副總統，不會違反憲法的任何規定」。
杜特蒂和羅奎都具有律師身分。
反對陣營批評，杜特蒂參選下屆副總統是為繼續掌權，並避免政敵在他卸任後，因掃毒戰向他問責。
已表態角逐下屆菲國總統的人選包括獲執政黨分裂派系提名的巴喬、曾擔任警察總長的73歲參議員賴克遜（Panfilo Lacson）及備受矚目的政治明星、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）。（編輯：韋樞）1100928