蘇貞昌：台灣連續多日零確診　亂世中幸福之地

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蘇貞昌致詞時指出，台灣有需要的地方，台商第一時間出力。台灣也因為舉國團結合作，最快時間通過特別條例，按節奏防疫、紓困，且防疫成效良好，世界誇讚。變種病毒出現後，有國家施打兩劑疫苗仍發生確診病例；台灣連續多日零確診，確診數最多也僅個位數，是亂世中的幸福之地他說，農曆年時，台灣民眾除了發起「我OK、你先領」的禮讓口罩運動，台灣也馳援他國口罩。有國家因此援助台灣疫苗，「這是善的循環」。台灣是世界上善的力量、負責任的國家。不過，一個政府不可能做到滿分，在總統蔡英文的領導下，政府將盡最大力量，保衛國家安全，讓台灣永久存續，經濟成長果實也與大家分享。
蘇貞昌勉勵台商繼續打拚，在世界各地傳達台灣聲音，讓台灣被看見、被肯定。
游錫堃則說，疫情嚴重，全球都受到波及，台灣因為台商打拚、及蔡總統及蘇貞昌的領導，經濟表現不錯。
自由民主發展方面，游錫堃說，根據英國經濟學人排行，台灣名次亮眼，稱讚台灣是亞洲民主燈塔。此外，台灣國際地位提升，北美事務協調委員2019年更名為「台灣美國事務委員會」；蔡總統2020年連任時，美國前國務卿蓬佩奧表達祝賀，後來台美交往準則鬆綁等發展，「2016年到現在，台美關係持續進步」。
中國今年3月起暫停進口台灣鳳梨，陳吉仲致詞時替鳳梨農感謝台商採購660噸鳳梨，台商也主動協助將鳳梨銷售至世界各處，使今年鳳梨農每分地至少多賺新台幣1萬多元，日本也採購超過1萬8000公噸的鳳梨，「絕對可以一起度過難關」。（編輯：林淑媛）1100928