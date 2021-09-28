壽險業減碼台股　前8月稅前獲利3386億創同期新高

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進一步觀察8月底壽險業投資國內情況，持有國內股票市值則從7月底2兆814億元，下滑至2兆804億元，月減10億元，不過8月台股小漲1.4%，即壽險業8月趁勢減碼台股約300億元左右。
另壽險業持有國內債券ETF金額則達1兆1488億元，比重下滑至3.9%；持有國內現金水位自8211億元上升至8859億元，占資金比重3.01%；持有國內不動產達1兆3541億元，月增40億元，比重持平於4.59%。
另金管會並公布，今年前8月新台幣兌美元升值2.6%，若完全不避險，壽險業將出現2814億元的匯兌損失，在動用避險工具和外匯價格變動準備金後，壽險業將匯兌成本下壓至1690億元，和去年同期相比減少265億元。
不過由於新台幣在8月走升，單看壽險業8月匯兌成本則仍達193億元。
受惠前8月避險成本較去年下降，加上今年以來壽險業把握市況積極實現資本利得，帶動壽險業前8月稅前獲利衝高至3386億元，年增81.3%。
另產險業受惠投資收益大增和車險損率在疫情期間大幅下降影響，前8月稅前獲利也高達175億元，年增40%。
據金管會統計，前8月整體保險業稅前獲利達3561億元，年增78.7%，其中，壽險業和產險業稅前獲利都創下史上同期新高，且至8月底為止，產壽險業都已賺贏去年全年成績。若最後4個月獲利態勢持續，將創下保險業史上獲利最旺的一年。（編輯：潘羿菁）1100928