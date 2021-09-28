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壽險業減碼台股　前8月稅前獲利3386億創同期新高

▲壽險業減碼台股　前8月稅前獲利3386億創同期新高。（圖／資料照片）
▲壽險業減碼台股　前8月稅前獲利3386億創同期新高。（圖／資料照片）

中央社

2021-09-28 22:13:52

（中央社記者謝方娪台北28日電）8月台股小漲1.4%，據金管會統計，壽險業持有國內股票市值卻掉至新台幣2兆804億元，依市場漲跌帶動市值自然消長，推估壽險業8月轉減碼台股約300億元；也因為實現資本利得，前8月壽險業稅前獲利3386億元寫同期最高。

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受惠美元保單熱賣，據金管會統計至8月底，壽險業國外投資（含國際板債券及外幣保單）金額達19兆2758億元，月增201億元，占資金比重達65.4%；不過，持有國外股票部位下降至6542億元，占資金比重下降至2.22%；持有國外現金部位5859億元，比重同樣下滑至1.99%。

進一步觀察8月底壽險業投資國內情況，持有國內股票市值則從7月底2兆814億元，下滑至2兆804億元，月減10億元，不過8月台股小漲1.4%，即壽險業8月趁勢減碼台股約300億元左右。

另壽險業持有國內債券ETF金額則達1兆1488億元，比重下滑至3.9%；持有國內現金水位自8211億元上升至8859億元，占資金比重3.01%；持有國內不動產達1兆3541億元，月增40億元，比重持平於4.59%。

另金管會並公布，今年前8月新台幣兌美元升值2.6%，若完全不避險，壽險業將出現2814億元的匯兌損失，在動用避險工具和外匯價格變動準備金後，壽險業將匯兌成本下壓至1690億元，和去年同期相比減少265億元。

不過由於新台幣在8月走升，單看壽險業8月匯兌成本則仍達193億元。

受惠前8月避險成本較去年下降，加上今年以來壽險業把握市況積極實現資本利得，帶動壽險業前8月稅前獲利衝高至3386億元，年增81.3%。

另產險業受惠投資收益大增和車險損率在疫情期間大幅下降影響，前8月稅前獲利也高達175億元，年增40%。

據金管會統計，前8月整體保險業稅前獲利達3561億元，年增78.7%，其中，壽險業和產險業稅前獲利都創下史上同期新高，且至8月底為止，產壽險業都已賺贏去年全年成績。若最後4個月獲利態勢持續，將創下保險業史上獲利最旺的一年。（編輯：潘羿菁）1100928

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