NOW早報／恩主公醫院爆沒稀釋BNT！醫：副作用不一定加倍

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對此，台大醫院小兒感染科醫師呂俊毅表示，目前針對疫苗未稀釋後接種，國外有一些經驗，美國、日本都有案例，但是目前都沒有太多狀況，沒發生嚴重問題。他指出，因為打了很大劑量，要留意很可能引起較大副作用，像是厲害發炎反應、腫痛厲害等狀況，或是留意是否有心肌炎等狀況，是個未知狀態，有風險需要持續監測，但他也強調，不用過度緊張，因為國外案例顯示沒有太嚴重副作用，輝瑞原廠也曾對外表示「應該還好，沒有太大風險」，呂俊毅解釋，輝瑞一開始研究，就有測試不同劑量，最終的劑量決定，是因為安全性、效果滿意，但是超過幾倍的劑量，應該在測試階段也有試過，所以不用過於擔心，但是個案還是要多加注意。
中國大陸限電PCB影響大 碳中和議題發酵、新能源受關注
中國出台能耗雙控政策，讓不少在中國設廠的台企產能恐受影響。中信投信國內投資科主管李俊毅表示，在產業部分，半導體上游屬於國家重點扶植產業，產能又相對短缺，預估受限電的影響有限。此次影響層面較大的應屬PCB業者，但PCB產品歸屬產業範圍大，不排除影響層面更大。此外，若中國大陸持續採取分區限電，則其他工業重鎮，也可能陸續會遭受影響，須審慎觀察。
展望後市，中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，中國恒大風險可望受到控制，可觀察中國政府對該企業的後續作法。在總體經濟部分，美國聯準會縮減購債規模決策底定，市場消化訊息後，預期接下來股市將呈震盪向上的走勢。台股經過近期回檔，目前加權指數本益比約為13.7倍，低於過去十年平均，長期來說仍具表現空間，且預估今年台股殖利率仍達3.7%，優於鄰近亞股，抗跌能力強。
46歲曾馨瑩「罕見露水蛇腰」 網友：運動都美成這樣
曾馨瑩2008年嫁給鴻海集團創辦人郭台銘，舞蹈老師晉升郭董夫人，13年來成為郭董事業、生活上最強後盾，平時除了照料3個小孩，曾馨瑩偶爾在IG分享日常，27日上傳一組運動自拍，照片中，曾馨瑩一頭秀髮散落雙肩，凌亂有型，臉上略施薄妝，穿一件黑色運動小可愛玩自拍，只見她白皙雙肩透到發光，幾張角度露出一小截水蛇腰，儘管已經是46歲的熟齡女性，不論體態還是膚況都不輸年輕少女。
曾馨瑩寫下：「你今天運動了嗎？」並標記「多運動、多喝水」，留言串釣出一排藍勾勾帳號，蔡依珊直呼：「驚艷！也太辣！」林熙蕾說，自己有運動「但沒有妳這麼美」，Melody、林牧潔、孫芸芸也表達讚嘆，網友更是語氣稱羨地說，「運動都美成這樣」、「完全不同於以往的美！我心中的第一夫人首選」！
網友激推「台版佐藤健」 吳姍儒與未婚夫閃照狂吸23萬讚
31歲吳姍儒（Sandy）27日與老爸吳宗憲（憲哥）召開記者會，親口證實明年1月29日將完成終生大事，對象正是交往5年的設計師男友，晚間她在社群媒體發文分享心情，同時曝光和未婚夫的閃照，網友激讚Sandy的未來老公神似日本男星佐藤健，該張照片發布不到半天，按讚數飆破23萬。
獨／吳宗憲證實將退休 未來買私人飛機往返兩岸
吳宗憲（憲哥）縱橫演藝圈超過30年，綜藝天王地位穩固，但虛歲已經60的他，傳出將退休到大陸從商，27日憲哥受訪親口證實，將會慢慢淡出螢光幕，手上3個節目也會另做安排，不過他向《NOWnews今日新聞》強調，到大陸只是去做生意，「台灣是我的家呀」，甚至說未來往返兩岸，會買台私人飛機代步。
今日天氣／晴時多雲午後山區雷雨 北海岸東台留意長浪
今（29）天各地仍以晴到多雲的天氣為主，午後南部近山區的平地及其他山區有局部短暫雷陣雨，此外，東半部地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨；清晨夜晚舒適，各地低溫約24到27度，白天偏熱，各地高溫約31至35度，戶外活動請適時補充水分。（編輯：許苡晴）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。