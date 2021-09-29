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目前mRNA疫苗有輝瑞疫苗和莫德納疫苗。台灣疫苗推動協會提到，mRNA疫苗不良反應如下：
1、輕微不良反應：（1）常見反應包括疼痛、注射部位發紅與腫脹、發燒、畏寒、頭痛、疲倦、肌肉疼痛、關節疼痛等，第二劑發生率高於第一劑；（2）淋巴腺腫大、疼痛通常位於注射同側的腋下或頸部；（3）延遲性皮膚過敏反應很少見，在接種部位發生紅疹反應。第一劑接種後4-11天與第二劑接種後1-3天發生，持續2-11天後消失。
2、嚴重不良反應：立即型過敏、心肌炎與心包膜炎，發生率很低。大多發生於年輕男性，於接種疫苗後一個月內發生，大多一週內。但是必須注意有否持續胸痛、呼吸急促、心悸、心跳過速、運動耐受性不良等症狀，例如走路或爬樓梯出現超乎尋常的呼吸急促。
另外，臺大醫院家醫部醫師的資料指出，第一劑接種後，常見注射部位疼痛疲倦、肌肉痛、頭痛等不適，但發燒通常不超過2天。第二劑接種後，三日內常見不良反應高於第一劑，主要有注射部位疼痛、發燒，18-49歲接種後疲倦、注射部位腫脹、肌肉痛、頭痛、發冷等症狀，症狀隨年齡增加而減少，並於數天內消失。
高血壓、糖尿病、中風等 可以施打疫苗嗎？
假如有高血壓、糖尿病、腎臟病、中風、心臟疾病、肺部疾病、氣喘、肝臟疾病、神經疾病、免疫不全疾病、肥胖、吸菸、貧血等，可以打疫苗嗎？臺大醫院家醫部醫師的資料提到，有以上疾病皆建議接種疫苗。而男性、年紀超過65歲、住在安養或長照機構及有以上疾病且未控制，可能為COVID感染後重症的高危險群，且接種疫苗後能有效降低住院及重症的情形，因此建議施打。而注射前不須停用胰島素、血糖藥、血壓藥、膽固醇用藥。
有心臟病史的人 接種會增加心肌炎風險嗎？
如果是心臟病史的人，接種mRNA疫苗會增加心肌炎、心包膜炎的風險嗎？依據疾管署mRNA疫苗接種後心肌炎、心包膜炎指引，mRNA疫苗可使用在多數慢性心血管疾病史之患者中，包括冠狀動脈疾病、心肌梗塞、穩定性心臟衰竭、心律不整、風濕性心臟病、川崎氏症、大多數先天性心臟病、和植入式心臟裝置者。因此接種mRNA疫苗不建議採取額外特別的措施。且沒有資料顯示有心血管疾病史者接種mRNA疫苗後發生心肌炎或心包膜炎的風險高於一般人。
這些族群接種前 應先諮詢心臟科醫師
不過，有以下疾病史的人可以接種mRNA疫苗，接種前應先諮詢心臟科醫師：
- 發炎性心臟疾病，例如心肌炎、心包膜炎、心內膜炎
- 急性風濕熱
- 12-29歲擴張型心肌病變患者
- 複雜或嚴重的先天性心臟病，包括單心室循環
- 急性失代償性心臟衰竭
- 心臟移植患者
雖然仍無證據證實具上述病史的患者，接種mRNA疫苗後會增加發生心肌炎或心包膜炎的風險，但接種前仍需謹慎評估，並於接種疫苗時，應被詳細告知接種疫苗後要注意的症狀，必要時安排回診，以篩檢相關症狀或病徵。評估當下心臟仍在發炎者，建議暫緩接種mRNA疫苗，或考慮使用其他疫苗，如病毒載體疫苗、蛋白質次單元疫苗。
第二劑不良反應率高 身體有狀況先調養再接種
指揮中心呼籲，近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，應於身體狀況較穩定後再安排接種。再完成疫苗接種後，應於接種處至少留下來觀察15分鐘，如果先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應者，建議至少留下來30分鐘，以利即時處置。
參考資料：
臺大醫院家醫部醫師整理的COVID-19疫苗ＱＡ
Reactogenicity Following Receipt of mRNA-Based COVID-19 Vaccines
mRNA 疫苗接種後心肌炎/心包膜炎指引
Why Are Pfizer and Moderna Vaccines’ Side Effects Worse After the Second Shot?
資料來源：健康醫療網 擔心莫德納第2劑副作用強烈 哪些族群需注意？
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊