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台灣近視有三高，「低齡發生率高、近視盛行率高、高度近視比率高」，研究顯示，7-8歲就近視的患者，約有54%發展成高度近視。黃宇軒醫師表示，高度近視可能引發多種併發症，包含青光眼、白內障、黃斑部病變、視網膜剝離等。建議家長應重視學童近視問題，定期做視力檢查、維持良好用眼習慣、正確矯正，除此之外還需做眼軸長追蹤，才能有效控制近視度數。
台灣近視盛行率高 矯正推多樣化、個人化
近視矯正方式日新月異，除了點長效散瞳劑搭配足度光學眼鏡之外，也可利用角膜塑型片，或是學童專用日拋型隱形眼鏡來控制度數。尤其近來推出新一代角膜塑型片，改善設計，降低過去配戴時易有的異物感，配合AI智慧驗配，可減少試戴評估時間。
黃宇軒醫師強調，目前市面上至少有6種以上不同近視防控產品，以其服務診所為例，針對學童狀況量身打造個人化矯正方式，而不是僅使用單一品項治療，更能有效治療。
中學生靠角膜塑型片控制度數 運動便利性大增
一名30幾歲的年輕媽媽分享，自己的兒子鏞鏞現在就讀國中，前年視力檢查檢測出近視，在沒有積極控制之下，近視度數快速飆升。
鏞鏞一開始使用散瞳劑配合足度眼鏡治療，卻常有眼睛畏光情形發生，學校生活上易受影響。後來與醫師討論改戴角膜塑型片，僅需晚上睡覺時配戴，白天不需配戴眼鏡，上課或是運動時行動起來都比較方便，眼睛也不再畏光了。
鏞鏞媽媽也笑說，因為角膜塑型片需注意清潔保養，兒子自開始配戴角膜塑型片後，會自己保養自己的東西，除了眼睛度數穩定的好處之外，似乎也讓兒子比較懂事一些。
若要有效控制近視，黃宇軒醫師強調，除了要維持良好用眼習慣、選擇適合的矯正方式並定期回診，最重要的就是醫師、家長、孩子的三方共同配合，打造愛眼鐵三角。
資料來源：健康醫療網 防新冠肺炎反陷視力危機 學童近視防控要注意
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