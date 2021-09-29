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賴琳恩「約會男網友」照片曝光　粉絲憂心老公反應

▲人妻賴琳恩私約男網友。（圖／賴琳恩臉書）
▲人妻賴琳恩私約男網友。（圖／賴琳恩臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-29 10:31:49｜2021-09-29 10:50:48

32歲賴琳恩為前「黑澀會美眉」，擁有167公分身高及33C、24、34完美身材，2017年嫁大8歲歌手陳乃榮，令不少男粉絲心碎，夫妻經常在社群媒體秀恩愛。沒想到，近日賴琳恩突然PO出和一名男網友見面的照片，粉絲議論紛紛，「不怕老公把他給殺了？」

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▲賴琳恩臉蛋姣好，身材火辣。（圖／賴琳恩臉書）
▲賴琳恩臉蛋姣好，身材火辣。（圖／賴琳恩臉書）
▲賴琳恩有衣架子身材。（圖／賴琳恩臉書）
▲賴琳恩有衣架子身材。（圖／賴琳恩臉書）
曝光的照片，賴琳恩頂著亮麗髮型、妝容，穿無袖碎花洋裝，露出肩頸線條和雪白香肩，於一處餐廳內自拍，另一張照片，她托腮淺笑，身邊坐著一名穿黑衣、戴口罩的男性，賴琳恩在配文寫著「來見網友」，還附上愛心符號。

▲賴琳恩私約男網友。（圖／賴琳恩臉書）
▲賴琳恩與男網友約會。（圖／賴琳恩臉書）
▲賴琳恩（右）和男網友相見歡，兩人玩線上遊戲認識。（圖／賴琳恩臉書）
▲賴琳恩（右）和男網友見面，透露兩人玩線上遊戲認識。（圖／賴琳恩臉書）
賴琳恩表示，該男子是她打電動認識的網友，兩人為朋友關係，即便如此，粉絲仍十分八卦，「老公不擔心嗎」、「老公吃醋了」，還有人問：「妳不怕老公把他給殺了？」對此，賴琳恩強調老公不會吃醋，「（男網友）也跟榮哥一起玩」！

▲賴琳恩（右）與陳乃榮結婚4年。（圖／賴琳恩臉書）
▲賴琳恩（右）與陳乃榮結婚4年。（圖／賴琳恩臉書）
對於男網友玩遊戲玩到與女神變朋友，粉絲大呼：「好好喔！什麼時候可以一起打電動見個面」、「羨慕到瘋掉」、「也太幸福了他，可以跟女神見面」、「如果我網友這麼正又可以見面聊遊戲，暈爆」、「我不會打電動，但我也想當妳的網友」、「好羨慕啊！我也想報名見面」！（編輯：楊穎軒）

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