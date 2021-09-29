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台灣每年約有2000個新診斷為血癌的病人，其中有1成被確診為特殊的血癌：慢性骨髓性白血病。唐季祿醫師表示，慢性骨髓性白血病是因為基因突變，使得病患的第9號染色體與第22號染色體錯接，形成「費城染色體」，造成患者白血球異常增生而引發。
臺大醫院血液腫瘤科徐思淳醫師表示， CML症狀不明顯，部分患者是因為脾臟腫大、肚子不舒服、常感疲倦，就醫體檢才發覺。從前的慢性骨髓性白血病患者，只能透過骨髓移植治療，治療限制多，能符合條件的患者少，5年存活率僅有50%。如今隨著標靶治療的進展，10年存活率已有8至9成之多，甚至有一半的病人能在治療後完全停藥。
▲社團法人台灣髓緣之友協會與醫師共同呼籲新冠疫情下病友仍應治療勿自行停藥
治療期追蹤是關鍵 施打新冠肺炎疫苗保護力如常人
徐思淳醫師指出，目前的標靶治療作用於基因突變的致病源頭，因此能達到相當優良的成效。唐醫師補充，慢性骨髓性白血病已經「慢性疾病化」，患者只需規律接受藥物治療，就能與疾病和平共處。值得一提的是，接受標靶藥物治療的第3個月至1年內最為關鍵，必須回診評估藥物成效，若產生抗藥性則可能必須考慮接續下一線標靶藥物治療。
新冠肺炎疫情方興未艾，許多患者擔心施打疫苗與治療有衝突，唐季祿醫師指出，標靶藥物不會影響疫苗保護力，且CML患者施打疫苗的效果為所有血癌中效果最佳，保護力與一般人差不多，呼籲患者無需挑選特定疫苗廠牌，只要有疫苗就建議踴躍施打，最重要還是戴口罩、勤洗手，並且定期追蹤。
現場DIY手作、合唱新製作髓緣之歌 氣氛歡樂
主辦單位社團法人台灣髓緣之友協會現場也規劃了DIY活動，帶領病友一同動動手，製作精美的「希望髓緣手作」，並在活動尾聲大合唱由協會理事長柳學治親自寫詞的合唱曲《髓緣之歌》，帶給病友對未來的希望，鼓勵病友無需擔心受怕；在髓緣之友的陪伴下一同前行，勇敢接受治療，迎向健康陽光的明天。
資料來源：健康醫療網 世界慢性骨髓性白血病日 醫籲新冠疫情下病友仍應治療勿自行停藥
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