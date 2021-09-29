27億元威力彩得主已現身領獎 3親友集資800元中獎
今（2021）年8月23日創下史上第三高的威力彩頭獎27億元開在新北市三峽區，台灣彩券公司今（29）日透露，中獎人已完成領獎，而且是3人集資，中獎彩券共有8組號碼，投注金額800元，而且這3人是親友關係，在民營企業上班，但因沒想到自己會中頭獎，還沒想到這27億要怎麼用。
記者顏真真/台北報導
2021-09-29 11:06:48｜2021-09-29 11:11:22
27億威力彩頭獎從新北市三峽區投注站「義忠興業社」所開出，而且在超過一個月後，中獎人終於完成領獎手續。台灣彩券公司表示，這次幸運中獎人是3人集資，中獎彩券共有8組選號，投注金額800元，其中第一區號碼為自選，第二區選號為01-08。
台灣彩券公司指出，中獎人投注的這8組號碼，其中1組選號為08、09、19、23、24及35，第二區選號為01，中了當期開獎號碼，也抱走了27億元威力彩頭獎。
台灣彩券公司董事黃志宜也透露，這3人只知道是新北市人，親友關係，在民營企業上班，而且是3個人很開心一起來領獎，也都說不敢相信自己會中了27億元威力彩頭獎，因為頭腦仍是昏昏沈沈，目前也還沒想到這27億元要怎麼用。至於3人到底花多少錢集資？黃志宜說不清楚，只知道中獎的那張彩券是花800元買了8組號碼。