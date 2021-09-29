一家三兄弟全得攝護腺癌 醫師：有家族史別輕忽！長效型荷爾蒙控制病情 減少就醫奔波

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「攝護腺癌的家族史很重要，假如父親有的話、罹癌機會就比別人高。假如兄弟有的話、那機會就更高了！」高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿部李經家主任曾接獲多起兄弟都得攝護腺癌症的案例，其中一起讓他印象很深刻，案例中的大哥一開始是到醫院照顧攝護腺癌轉移住院的二弟，順便做了檢查、沒想到結果數據也異常，進一步檢查確認罹患攝護腺癌，最終轉到高醫接受手術。
結果三弟一聽也來做檢查，竟然真的也罹癌，大哥與三弟因早期發現、還來得及手術治療。但最早發病的二弟因為發現時已轉移，最後不敵癌症。
李經家主任指出，隨著高齡化社會到來，很多年長者有頻尿、急尿、夜尿、尿不乾淨、小便變細，甚至產生血尿等排尿異常症狀。部分人自覺這是「老化」自然現象，並沒有特別在意，但這些症狀卻也是攝護腺肥大與攝護腺癌共同可能出現的症狀。
一旦出現這些症狀，建議應該交給專業醫師鑑別診斷。醫師會藉由肛門指診，抽血檢驗血中攝護腺特異性抗原PSA，甚至加上直腸超音波，協助揪出早期攝護腺癌。
「早期診斷很重要！」李經家醫師指出，攝護腺癌如果在三期以內都有機會接受手術、根本解決。傳統開刀因為容易流血、術後可能留下尿失禁或是性功能異常等後遺症，部分患者聞之卻步。不過，近年手術技術不斷進步，包括民眾熟知的達文西機器手臂等，不僅讓手術變得簡單、而且能夠保留神經、保留括約肌。手術成效良好，平均三期內病人五年存活超過九成。
「但是一旦跨過第三期，到第四期轉移之後，存活率就大幅降低。」李經家指出，因為腫瘤可能轉移到淋巴或是骨頭，手術無法將腫瘤拿乾淨，這時候就需要接受荷爾蒙治療。
李經家指出，睪固酮、也就是所謂的男性荷爾蒙，是攝護腺癌滋生的促進因子，透過荷爾蒙治療，把睪固酮降到最低，讓攝護腺癌少了刺激因子，腫瘤就會穩定、甚至慢慢崩解。
荷爾蒙治療是一個使用很久的治療，但是效果還是非常好，近年除了有第二代荷爾蒙問世，主力第一代荷爾蒙也發展出長效劑型。讓患者不需要每個月到醫院打針，可以三個月打一次、甚至可以六個月打一次。
一般來說，接受荷爾蒙治療的患者如果血中的PSA數值穩定維持在0.1以內，就會建議他不妨三個月來一次、減少往返奔波。
尤其是交通不便、住得比較遠的，李經家醫師說，「像是我個人門診就有從離島、澎湖、七美，甚至在東南亞工作的台商。因為不方便每個月就醫、對他們來說，三個月到醫院一次就變成非常方便。」「尤其攝護腺癌罹病族群很多都已經七、八十歲，甚至八、九十歲，常常需要全家勞師動眾一起陪病，如果說家屬還要上班，也很適合三個月打一次。」
「最近這一年多因為肺炎疫情，有不少患者擔心頻繁進出醫院被感染，甚至也會跟醫師提起是不是能夠不要每個月來醫院一次！這時候三個月劑型就提供了非常大的助益。」
李經家主任指出，近年也陸續接獲四十多歲就罹患攝護腺癌症案例，提醒民眾，如果家族裡有父執輩或是兄弟有病史，五十歲以上健康檢查時別漏了攝護腺。另外，攝護腺癌最常轉移的區域除了淋巴之外、就是骨頭轉移，「如果沒有特別受傷、骨頭常常有一個點固定疼痛，可能也要多注意！」
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