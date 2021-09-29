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預防心臟衰竭隱形殺手 牢記護心3秘訣

預防心臟衰竭隱形殺手 牢記護心3秘訣
預防心臟衰竭隱形殺手 牢記護心3秘訣

健康醫療網

2021-09-29 11:31:00

【健康醫療網／記者林渝樺報導】護心有方法，別以認為「累喘腫」只是正常老化現象！國民健康署吳昭軍署長提醒三高或心血管疾病民眾，若發現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病徵時，不要擔憂疫情而害怕就醫，才能增加復原時間。呼籲國人應將護心行動落實於日常生活中，可善用慢性疾病風險評估平台，做好疾病控制管理，讓護心不中斷。

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平均每26分鐘　就有1人死於心臟疾病

根據統計，109年國人十大死因中，因心臟血管疾病的死亡人數高居第二位，較108年比死亡人數增加3%，平均每26分鐘就有1人死於心臟疾病，而其中致死率最高的便是心臟衰竭。然而，大多數人對於心臟疾病和心臟衰竭認知不足，多半誤以為「累喘腫」只是正常老化現象。財團法人中華民國心臟基金會執行長侯嘉殷表示，人體的心臟就像馬達一樣，負責推動血液到全身幫助器官運轉，若馬達開始疲乏，心臟缺乏彈力，就會衰竭。

罹患心臟衰竭　5年內死亡率逼近50

侯嘉殷指出，心臟衰竭患者在初期時，經常會有容易喘、疲累、水腫，甚至端坐呼吸等情形，特別是年長者多誤以為就是老化造成的，高達九成的患者無法早期警覺到心衰竭相關症狀，錯失黃金治療時間，直到緊急送醫住院後，才被診斷出心臟衰竭，5年內死亡率逼近50％，比許多癌症更致命。特別強調病人需要有好的警覺性，就醫並非只是吃藥改善，規律運動、飲食等調整，對於預後都有非常有幫助。

心臟疾病患者　可施打新冠肺炎疫苗

此外，感染COVID-19後演變為重症的比率將會大幅提升。財團法人中華民國心臟基金會副執行長趙庭興醫師說明，依照國內心臟學會發表之指引，絕大多數的心臟疾病患者都可以施打COVID-19新冠肺炎疫苗，不會有安全疑慮，只有極少數曾服用抗凝血劑造成血栓的患者，建議或許可暫緩施打。心臟相關疾病患者應先與心臟專科醫師諮詢後，再依個人疾病狀況施打，最重要的是規律回診穩定用藥，不可任意中斷心臟疾病的治療。

護心不中斷　牢記護心3秘訣　

為了減少心血管疾病的危害，國健署提供護心三秘訣，讓自己和親友做好健康管理：

一、力行護心運動：時常關心自己與親友，彼此都要保持健康飲食，適量多次飲水、規律運動、遠離菸酒、定期健檢，做好自主健康管理。

二、善用安心科技：可以透過國民健康署「慢性疾病風險評估平台」，了解五種慢性疾病風險，並建議算完風險後應落實健康指引，才能降低罹病風險，若有三高及心血管疾病則應維持正常作息，規律服藥，切勿自行依症狀調整藥量或停藥，並定期回診追蹤，與醫療人員合作做好個人疾病控制。

三、持續用心防疫：落實勤洗手、戴口罩、維持社交距離，並配合政府防疫措施及確保安全健康。



資料來源：健康醫療網 預防心臟衰竭隱形殺手 牢記護心3秘訣

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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