台灣牛奶為何特別貴？行家曝「3殘酷關鍵」：沒在開玩笑
近日PTT上有網友分享全球資料庫網站「Numbeo」資料顯示，台灣物價排在全球前10名，其中牛奶價格更是世界第二貴，排行曝光後隨即引發不少人熱議。然而，就有行家點出台灣牛奶特別昂貴的3大關鍵，表示「不是開玩笑的！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 12:14:15
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示「原來台灣的牛奶是世界第二貴，這幾年又越來越貴！」他透露自己於2015年到日本便利商店買了一瓶罐裝牛奶回家，當時貨架上最貴的價格僅253日幣（約新台幣63元），讓他大嘆「反而是豆漿比牛奶貴，如果台灣產的牛奶也這麼便宜就好了」。
貼文曝光後，也引來不少人熱議，「台灣的牛奶真的不知道是在貴什麼，去澳洲玩兩個月，每天都把牛奶當水喝」、「真的！之前去日本發現雖然其物價高，但牛奶卻超便宜」、「去歐美日時….牛奶都是卯起來喝的！」、「國外的牛奶當水喝的」。
然而，就有行家點出台灣牛奶昂貴在於「飼養不易、飼料貴、場地小」等原因，直言「1.台灣酪農場4xx多戶屬於很小很小的市場，所有機器、耗材都比別國貴；2.台灣牧草多數為進口牧草！草料成本比他國高很多很多；3.台灣環境濕熱，大型降溫設備開24小時，電費不是開玩笑的」、「台灣畜牧養殖業都很吃虧......台灣沒有生產能力，跟足夠的飼料給動物吃，都是靠進口」、「因為台灣地小，要種植牛吃的草成本拉高，牧場要有一定的大小成本也拉高。我是做這行的，而且台灣很熱，牛一熱就沒食慾吃，就會更少奶」。
根據全球資料庫網站「Numbeo」調查世界各地一公升牛奶價格，冠軍是每公升3.47美元（約新台幣96元）的黎巴嫩，第二名則是每公升3.36美元（約新台幣93.21元）的台灣，依序接著是香港、奈及利亞、新加坡等。（編輯：陳雅雲）