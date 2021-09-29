中國新增25例COVID-19 本土11例黑龍江最多
（中央社台北29日電）中國28日新增25例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診境外移入病例14例，本土病例11例，8例在黑龍江哈爾濱市，3例在福建廈門市。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，28日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例25例。其中境外移入病例14例，分別為雲南8例、上海2例、福建2例、江蘇1例、廣東1例；本土病例11例，分別為黑龍江哈爾濱市8例，福建廈門市3例。
境外移入現有確診病例509例，累計確診病例9009例，累計出院病例8500例，無死亡病例。無症狀感染者新增19例，境外移入占17例，本土2例均在黑龍江，其中哈爾濱市1例、綏化市1例。尚在醫學觀察的無症狀感染者342例。
截至9月28日24時，中國大陸現有確診病例949例，累計出院病例9萬521例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬6106例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者119萬6993人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬6905人。
香港特別行政區累計確診1萬2209例，其中出院1萬1901例，死亡213例；澳門特別行政區累計確診71例，其中63例已出院。（編輯：翟思嘉/沈朋達）1100929