恆大爆雷！中國債務問題愈陷愈深 台灣基金捲入暴風圈
中國恆大的債務危機牽連五百多萬個家庭，北京政府的處理模式攸關「恆大們」的命運。更長遠的問題是，對經濟成長動能的衝擊有多大？根據《財訊》雙週刊報導，中國房地產龍頭恆大地產的債務風波席捲全球金融市場，恆大地產已經成為各大央行雷達上的列管對象，歷史上有這樣分量的企業不多見。從財務數字來看，恆大現金就是不夠。可以確定的是，未來「恆大空襲警報」會經常響起，沒有特效藥，必定反覆騷擾市場。
財經中心/綜合報導
2021-09-29 12:41:43｜2021-09-29 12:48:35
《財訊》報導指出，恆大的有息負債中，2400億元將在一年內到期，帳上可動用現金只有868億元，根本不夠，九月的債息都付不出來，後面陸續到期的變數更大了。簡單講就是「你要他的利、他要你的本」，這是歷來金融危機不變的本質。比有息負債更龐大的，恆大還有1.4兆元的「無息負債」，包括購屋者已繳的預售屋款項、恆大要付給供應商的款項、該付給員工的欠薪等。這部分牽涉的苦主人數眾多，也是社會維穩的壓力根源。
恆大的員工20萬人，能否準時領薪水並不確定，部分員工持有理財商品，更是雙重損失；恆大還有八百多個預售屋項目未完工，施工廠商怕拿不到錢，目前大部分停工，整個供應鏈大約牽涉到380萬人；預售屋主也高達140萬戶，有人天天去巡視工地，雖然老闆許家印高喊「保交樓」，但是大家都陷在債務漩渦中，沒有人想做冤大頭，建案動彈不得。員工、供應商、預售屋主合計約540萬人，這五百多萬戶受影響的家庭，數量多、但當地媒體卻幾乎沒有曝光。
恆大遲早破產，這不是終點，而是中國債務問題的領頭羊，過去三十年中國以出口、投資、房地產拉動經濟成長的路線，已經到了不得不修正的時候。此外，恆大風暴持續推進，台灣基金部分解除恆大曝險，但若考量到利率匯率波動和變現性，這波最有苦難言的，恐怕是先前跟風買進新興市場目標到期債券基金的投資人。
市場關心，恆大風暴會不會外溢到台灣？首先檢視亞高收債基金。根據金管會最新統計，瀚亞、景順、富蘭克林華美、貝萊德、瑞銀、富達、匯豐、摩根士丹利、施羅德、宏利、復華、富邦、永豐等投信所發行的81檔債券基金中持有恆大，曝險規模約17億台幣。