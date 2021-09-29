日相之爭！日執政黨選舉得票未過半 河野、岸田再對決
日本執政黨自民黨今（29）日舉行總裁選舉投開票，勝出者不僅會成為自民黨下任黨魁，更可能會是接替放棄連任的日本首相菅義偉，成為日本的第100任首相。目前國會議員票以及黨員票的開票結果出爐，4名候選人皆未獲得過半票數，將由得票數前兩名的日本前外務大臣岸田文雄，以及日本行政改革擔當大臣河野太郎進入第二輪投票。
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-09-29 13:57:40｜2021-09-29 13:58:59
日本自民黨29日在東京新高輪格蘭王子大酒店召開黨大會，舉行總裁選舉投票推選新總裁，首輪投票包括382張國會議員票及382張自民黨員票，共764票。本屆自民黨總裁選舉登記參選的候選人有日本行政改革擔當大臣河野太郎、日本前外務大臣岸田文雄、日本前總務大臣高市早苗，以及自民黨幹事長代行（代理幹事長）野田聖子。
全國逾110萬黨員與黨友投票，已經在28日之前寄回郵寄選票，各縣分部也在29日早上進行點票以及向黨本部報告。而國會議員則是於台灣時間29日中午12時左右開始按姓氏順序投票。黨員票結果等到完成議員投票之後，就會即時點票並公布結果。
首輪投票於台灣時間下午1時左右進行開票點票，岸田文雄獲得國會議員票146票、黨員票110票，總共256票。河野太郎獲得國會議員票86票、黨員票169票，總共255票。高市早苗獲得國會議員票114票、黨員票74票，總共188票。野田聖子獲得國會議員票34票、黨員票29票，總共63票。
雖然岸田文雄在首輪投票中，獲得較多的票數勝出，但因為得票數未過半，將與第二名的行政改革相河野太郎進入第二輪投票。由於國會議員票比重將升高，包括382張議員票及47都道府縣地方黨部各1票，總票數429張。結果將在台灣時間下午2時40分左右公布，新總裁與現總裁菅義偉致詞後，選舉管理委員會將召開記者會。
由於自民黨目前在參議院以及眾議院掌握多數席次，即將選出的新總裁不但是自民黨第27任總裁，也將會於10月4日臨時國會首相指名選舉中，被選為新任首相，成為日本的第100任首相。