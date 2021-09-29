「媽媽骨灰」放爐上加熱！網喊：好恐怖 真相反轉超催淚
許多人在親友離世後，會選擇用火化的方式處理遺體，再將骨灰安置在容器中，安置在靈骨塔或是土裡。不過，英國就有網友分享，他在爐上加熱一坨泥狀物，過程中還加了一些威士忌，不知道在做什麼料理，但這其實是他媽媽的骨灰，讓網友看了全嚇壞。
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 14:17:29
綜合外媒報導，英國一名舞者史賓斯（Louie Spence）在2010靠著真人實境秀《鳳梨舞蹈工作室》走紅，他也曾在節目中展現與媽媽帕特（Pat）的好感情，但媽媽在2013年因病去世，導致他退出一齣舞台劇的製作，可見他對於此事十分難過。
史賓斯日前在《Instagram》貼出一段影片，只見一坨泥狀物在爐上加熱，旁邊則放著媽媽的骨灰罈，大家這才知道，原來鍋子中的泥狀物就是媽媽的骨灰。他解釋，因最近忙著搬家，便把埋在花園裡的骨灰罈搬出來，卻發現裡面不小心滲水了，因此才想透過加熱，將媽媽恢復原狀。
史賓斯也補充，「媽媽不喜歡游泳，也絕不會喜歡弄濕頭髮，且她火化的時候溫度超過1000度，所以我覺得她會沒事的，我還加了一滴威士忌，她會喜歡的」，而他已加熱烘乾3天，骨灰也慢慢恢復成粉狀，等完成之後，就會將骨灰重新裝回容器中。
影片曝光後，不少網友認同他的做法，「好有趣也好感人」、「這方法太有趣了，你總是能想到解決困境的方法」、「你媽媽應該是很有趣的人，她看到可能還會笑出來」、「哈哈哈原來是這樣，差點被嚇死」，但也有人反對這種作法，「我覺得不行」、「我無法接受，這種行為很不尊重死者」、「這是我見過最噁心的事」。（編輯：許智超）