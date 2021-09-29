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遭疑濫用特別預算　財長：基於國家發展需求

▲財政部部長蘇建榮表示，舉債及特別預算都是考量國家發展需求。(圖／NOWnews資料照，記者黃守作攝)
▲財政部部長蘇建榮表示，舉債及特別預算都是考量國家發展需求。(圖／NOWnews資料照，記者黃守作攝)

記者張志康/綜合報導

2021-09-29 14:03:05

財政部長蘇建榮今（29）日赴立法院財政委員會列行，進行業務報告並備質詢。國民黨籍立委曾銘宗質疑政府濫用特別預算、常態化舉債，蘇建榮表示，舉債基於國家發展需求，以紓困預算為例，若沒舉借支應，經濟可能負成長；實際上近年財政體質持續改善，今年還可望實質債務還本近千億。

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曾銘宗今日在財政委員會質詢時指出，蔡英文政府執政後，前瞻基礎建設、防疫紓困振興預算各借8400億元，為購置F-16V戰機、飛彈研發生產又各借了2400億元，合計舉債2兆1600億元特別預算，質疑將特別預算常態化，規避公共債務規範，導致加計特別預算後，至今年底，中央政府舉債空間只剩6639億元。

對此，蘇建榮澄清，特別預算實際上都是分年編列，不會一次全部在今年底前舉借，這樣的計算方式有問題；截至9月底，中央政府1年以上債務未償餘額（長債）實際數為5兆6898億元，占前三年度名目國內生產毛額平均數比率（債務比率）僅近30%，距離債限還有逾10.6個百分點。

蘇建榮指出，每任政府都會進行特別預算舉債，因應國家整體發展，財源不足就要舉債支應，以紓困特別預算為例，面對疫情衝擊，如果沒有這8000多億特別預算，台灣經濟成長率可能會跟其他國家一樣呈現負成長，將對稅收造成相當衝擊。

至於在新冠疫情下的財政措施支出部分，蘇建榮強調，台灣僅占GDP的3.9%，相較於南韓、中國的4.5%及4.8%，或是日本、美國的16.5%及25.4%，已經是相對最低的比例。

蘇建榮認為，財政不能單談舉債金額，國家財政是「有借有還」，台灣從2018年至2020年總預算執行良好，不僅未舉新債還實質降低舊債，今年還本金額有可能從850億增至千億規模，連續4年實質債務還本，蓄積財政能量。

蘇建榮強調，2020年台灣長債債務比率已降至30.05%，為10多年來相對偏低水位，在GDP成長下，近年國家償債能力也相對提升；將持續審慎調控財源，以因應國家發展需要，同時嚴格控管債務成長，達到財政永續。

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