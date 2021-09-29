屏東超商女店員遭「挖眼」！潘孟安遺憾：補強社會安全網

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網友群情激憤，潘孟安在臉書發文回應表示，「因為社會安全網的漏失，發生精神疾病患者攻擊超商店員的事件，我們感到十分遺憾。警方在第一時間已經逮捕嫌犯，目前收治在醫院，該名嫌犯具有精神病史，多次進出醫院，每次的收治及出院，除了健保給付的相關規定外，最重要的是經過醫師的專業評估。」
潘孟安直言，「這次事件是個嚴重的教訓，因為嫌犯連續多次傷害他人，已經要求醫院務必審慎評估，朝向長期收治來處理。此外，針對社會安全網的補強，我們也會深切檢討，並且跟中央衛福部討論，希望強化法令，讓精神疾病患者不再成為社區的隱形炸彈。」
網友則紛紛在底下留言回覆說，「很明顯醫生的評估失準啦，今天縣長講一講關一下，輿論熱度消退又會再放出來，民眾自求多福」、「之前就有攻擊性的精神病就應該強制住院」、「縣長，辛苦了，但這種人不能再放出來了」、「真的太可怕了，好殘忍的行為，女孩的這一輩子誰能保護她」。（編輯：倪浩軒）
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