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屏東超商女店員遭「挖眼」！潘孟安遺憾：補強社會安全網

▲屏東超商女店員驚傳遭男子「挖眼」攻擊，引發民眾激憤。對此，屏東縣長潘孟安也在臉書發文回應了。（圖／翻攝自潘孟安臉書）
▲屏東超商女店員驚傳遭男子「挖眼」攻擊，引發民眾激憤。對此，屏東縣長潘孟安也在臉書發文回應了。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-09-29 14:14:47

怎麼會有這種事？屏東縣高樹鄉在26日發生一起超商女店員遭到嚴重攻擊的事件，一位男子未戴口罩進入超商，女店員出言提醒後男子情緒失控，不僅衝進櫃檯內毆打女店員，更瘋狂出手「挖眼」攻擊女店員眼睛，女店員雙眼嚴重受傷，恐有失明之虞。案情引發網友群情激憤，湧入屏東縣長潘孟安臉書灌爆留言，而潘孟安也發文回應了，強調十分遺憾，會針對社會安全網的補強深切檢討。

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據了解，有網友今（29）日爆料出此案的經過，女店員僅因提醒男子未戴口罩，男子就突然失控發狂攻擊女店員，毆打過程中更不斷伸手挖向女店員雙眼，女店員送醫急救後，兩眼嚴重受傷，其中一眼的視網膜剝落，恐有失明之虞。而該位男子拿有精神障礙手冊，已不是第一次犯案，之前也曾在早餐店失控拿刀攻擊民眾，地方人士談到他都為之色變。

網友群情激憤，潘孟安在臉書發文回應表示，「因為社會安全網的漏失，發生精神疾病患者攻擊超商店員的事件，我們感到十分遺憾。警方在第一時間已經逮捕嫌犯，目前收治在醫院，該名嫌犯具有精神病史，多次進出醫院，每次的收治及出院，除了健保給付的相關規定外，最重要的是經過醫師的專業評估。」

潘孟安直言，「這次事件是個嚴重的教訓，因為嫌犯連續多次傷害他人，已經要求醫院務必審慎評估，朝向長期收治來處理。此外，針對社會安全網的補強，我們也會深切檢討，並且跟中央衛福部討論，希望強化法令，讓精神疾病患者不再成為社區的隱形炸彈。」

▲女店員遭攻擊，屏東縣長潘孟安發文回應了。（圖／翻攝自潘孟安臉書）
▲女店員遭攻擊，屏東縣長潘孟安發文回應了。（圖／翻攝自潘孟安臉書）
網友則紛紛在底下留言回覆說，「很明顯醫生的評估失準啦，今天縣長講一講關一下，輿論熱度消退又會再放出來，民眾自求多福」、「之前就有攻擊性的精神病就應該強制住院」、「縣長，辛苦了，但這種人不能再放出來了」、「真的太可怕了，好殘忍的行為，女孩的這一輩子誰能保護她」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、11
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