萬華血清抗體檢測　學者：確認保護力和職場安全

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陳秀熙指出，近期全球疫情略趨緩，完整接種2劑疫苗比率以歐洲59.53%最高，其次是北美洲55.18%、南美洲47.92%、亞洲37.06%、大洋洲30.56%、非洲4.75%。
為進一步瞭解民眾的免疫保護力，不少國家進行COVID-19血清抗體檢測。陳秀熙提到，從英國和美國的調查可發現，因自然感染而產生的抗體，會隨年齡增加而下降，因施打疫苗而產生的抗體則會維持穩定，較不受年齡影響。
台北醫學大學附設醫院也和台北市政府合作，針對萬華社區進行COVID-19免疫保護力檢測。
王森德提到，依照計畫內容隨機抽樣20歲以上民眾共5000人，針對血清抗體進行檢測，一方面能瞭解COVID-19盛行率，阻斷可能的感染源，也可知道感染後的免疫反應，有助於瞭解施打疫苗的保護力，具保護力後就可放寬工作與活動限制。
王森德指出，採檢血液後進行檢測，如果陽性代表具有免疫保護力，陰性代表不具免疫保護力；如進一步分析，同時出現N抗體和S抗體者，代表曾經自然感染而產生保護力，如果只出現S抗體卻沒有N抗體，就代表是疫苗產生的保護力。
陳秀熙表示，透過抗原快篩檢測可找出隱性感染者並阻止社區流行產生，抗體檢測則可確認已感染或施打疫苗後的民眾是否具保護力，有助於創造安心工作場域、促進經濟復甦，在未來仍須與病毒共存的情況下，實施這種計畫更具重要性。（編輯：方沛清）1100929