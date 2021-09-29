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萬華血清抗體檢測　學者：確認保護力和職場安全

▲萬華血清抗體檢測，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙：確認保護力和職場安全。（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）
▲萬華血清抗體檢測，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙：確認保護力和職場安全。（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）

中央社

2021-09-29 16:12:37

（中央社記者許秩維台北29日電）北醫與北市府合作，針對萬華社區進行5000人血清抗體檢測。台大公衛學者陳秀熙表示，藉由抗體檢測確認民眾的免疫保護力後，可讓工作場域更安全，有助於經濟復甦。

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台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天邀請台大公衛校友群、台北醫學大學附設醫院家庭醫學科醫師王森德舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學上線直播，分析疫情現況。

陳秀熙指出，近期全球疫情略趨緩，完整接種2劑疫苗比率以歐洲59.53%最高，其次是北美洲55.18%、南美洲47.92%、亞洲37.06%、大洋洲30.56%、非洲4.75%。

為進一步瞭解民眾的免疫保護力，不少國家進行COVID-19血清抗體檢測。陳秀熙提到，從英國和美國的調查可發現，因自然感染而產生的抗體，會隨年齡增加而下降，因施打疫苗而產生的抗體則會維持穩定，較不受年齡影響。

台北醫學大學附設醫院也和台北市政府合作，針對萬華社區進行COVID-19免疫保護力檢測。

王森德提到，依照計畫內容隨機抽樣20歲以上民眾共5000人，針對血清抗體進行檢測，一方面能瞭解COVID-19盛行率，阻斷可能的感染源，也可知道感染後的免疫反應，有助於瞭解施打疫苗的保護力，具保護力後就可放寬工作與活動限制。

王森德指出，採檢血液後進行檢測，如果陽性代表具有免疫保護力，陰性代表不具免疫保護力；如進一步分析，同時出現N抗體和S抗體者，代表曾經自然感染而產生保護力，如果只出現S抗體卻沒有N抗體，就代表是疫苗產生的保護力。

陳秀熙表示，透過抗原快篩檢測可找出隱性感染者並阻止社區流行產生，抗體檢測則可確認已感染或施打疫苗後的民眾是否具保護力，有助於創造安心工作場域、促進經濟復甦，在未來仍須與病毒共存的情況下，實施這種計畫更具重要性。（編輯：方沛清）1100929

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