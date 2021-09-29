三商家購10月掛牌！美廉社目標2年後1300間店達陣
三商集團旗下之三商家購股份有限公司（2945），今（29）日舉辦上市前業績發表會，三商家購表示，8月營收為新台幣12.23億元，YOY 2.78%，1到8月累積營收為新台幣96.03億元，YOY 8.42%，截至今年8月已經連續15年營收成長。
記者劉雅文／台北報導
2021-09-29 15:15:11｜2021-09-29 15:16:08
美廉社成立15年以來，以社區、家庭為主軸，深耕鄰里、社區，在250公尺的商圈半徑駐紮，不僅在今年4月開立第800家門市，未來美廉社也致力於目標2023年展店1300家，未來更朝向「每一個村里都有美廉社」的目標持續拓點。
另外，三商家購表示，加盟主也是美廉社其中一大優勢，因為有著較便利商店之同業更具彈性的加盟年限及利潤分配條件，日配商品佔全店品項數較低，能有效減少加盟主報廢壓力，不需輪值大夜班的人力配置更吸引許多加盟者共同創業意願，預估2023年加盟佔比將提升至45%。三商家購總經理邱光隆也提到，美廉社持續成長的動能是差異化，差異化可以增加顧客黏著度，未來希望至少維持4分之1以上的同業差異化。
另外，除了積極展店，美廉社在會員經營上，目前已超過200萬名實體會員，為完整推動虛實整合，透過美廉社的虛擬二樓「Go美廉」線上平台，希望串連會員享有線上線下的雙重購買權益，增加消費者對品牌黏著度，未來整體營收發展，希望以會員消費佔比突破70%為目標。