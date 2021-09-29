常常覺得自己做不到　你有「我妻善逸症候群」嗎？

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「我妻善逸」每次接到任務，就會焦急、慌亂，邊哭泣邊對自己說下面這些話：
我非常柔弱。
我沒有足夠的力量。
我要死了嗎？
我馬上就會死掉。
我就是做不到。
我的膝蓋不聽使喚。
我就是最討厭自己的人。
「自我對話」雖然不會影響事情的發生與否，但是卻會影響事情發生時的因應之道。
一般容易感到焦慮與壓力的人，常常會試圖遠離令自己焦慮的事物。也因此，每當「我妻善逸」離執行任務的地點越近，就會陷入極度恐懼，進入歇斯底里的尖叫狀態中，他會一邊發抖，一邊哭泣，一邊亂跑，一邊跟周遭夥伴求救：
你一定要幫我，救救我。
你們會保護我，對不對。
拜託，不要丟下我不管。
不要用那種眼神看我。
「焦慮性」及「災難化」的思考
「我妻善逸」之所以會有這些極度恐懼的自我語言，同時伴隨著恐慌的行為反應，根源是因為他具有下面這些「焦慮性」及「災難化」的思考。
— 活在未來：每件事情都做最壞的打算與預期。
— 誇張的想法：誇大負面事情的人，通常會感受更多焦慮。
「過度誇大」的想法，很容易讓善逸把事情「嚴重化」。
— 「災難化」的思考：將不愉快的事情轉化成災難。
無論任何事情，只要善逸覺得有點不安全，就彷彿世界末日即將來臨般，他會感到極端的焦慮不安。
— 無法忍受不確定感：對自己不能控制的事情感到不舒服。
何以「我妻善逸」會有這些「焦慮性」及「災難化」的思考？或許是「我妻善逸」成長的過程中，曾經失去對自己的掌控，常常淹沒在強烈的焦慮、恐慌的情緒中，以至於，當「我妻善逸」感到驚恐的時候，他就會瞬間退化成一個沒有自信、不知所措的受傷小孩。而在極度恐慌的情況下，「我妻善逸」還會出現心悸、冒汗、發抖、呼吸急促，快要死掉，快要發瘋的身心反應，讓他急著逃離自己害怕的事情。
有效降低「破壞性負向想法」的方法
自我練習一：暫停破壞性的想法
一個有效降低「我妻善逸」「破壞性負向想法」的方法是，先暫停破壞性的想法，就像讓電腦關機一樣，第一步先讓善逸「焦慮性」及「災難化」想法暫停，也可以讓情緒漸漸平緩下來。所以，如果「我妻善逸」來做心理諮商，我會帶領他做心律呼吸法，協助他停止混亂的思緒。
自我練習二：試著接納自己焦慮與壓力
由於「焦慮性的想法」會佔據「我妻善逸」所有的注意力，連帶的，當「我妻善逸」焦慮或感到壓力的時候，就會高估非預期情況的發生率。
這個時候可以引導「我妻善逸」：試著接納自己焦慮與壓力。
• 培養耐心，面對生命中的大小任務。
• 避免評斷、評價自己。
• 學習忍受不確定感。
• 練習放棄完全掌控。
自我練習三：跟自己的「想法」對話
假如自己也跟「我妻善逸」一樣有「過度誇大」和「災難化」的想法，常常為了一些還沒發生的事情而擔心受怕，不妨跟自己的「想法」對話：
• 這件事情曾經發生過嗎?
• 如果沒有，何以自己會這麼擔心?
• 究竟自己在擔心些什麼呢?
帶領自己「尋找擔心證據」的過程中，會發現，那件令自己擔心害怕的事情根本不存在，只存在自己的「想像」的世界中。為了沒有發生的事情擔這麼多心，受這麼多苦，難過這麼久，是不是耗損太多心理能量呢？當自己又開始為「沒有發生的事情」擔心受怕時，就請自己拿出證據來，而且證據要「普遍到常常發生」的地步，才值得花力氣擔心。
「我不好，你很好」的心理地位多半會選擇「逃避的因應之道」
「我妻善逸」的心理地位明顯偏向「我不好，你很好」，總覺得別人比自己厲害，時常陷入沮喪、憂慮、力有未逮、迷惑的感受中，還有他在面對惡鬼時總是感到無力、退縮，連他在「沉睡模式」時使出「霹靂一閃」擊退惡鬼，醒來後他都不相信是自己辦到的，還感謝周遭的其他人打敗惡鬼。
通常有「我不好、你好」心理地位的人，多半會選擇「逃避的因應之道」，這就是何以善逸的行為模式都在「逃跑」。事實上，「我妻善逸」「逃跑行為」的背後，累積大量的挫折感。善逸曾經透露：自己也很想回應「桑島慈悟郎」爺爺的期待，所以瞞著爺爺偷偷練功，儘管完全沒睡，依然沒有一點成果，就是練不會，感覺對爺爺很抱歉。
倘若「我妻善逸」想要調整「我不好、你好」的心理地位，其實並不難，只要跟竈門炭治郎學習，將心理地位轉變為「我好、你也好」就可以了。
自我練習四：將心理地位轉變為「我好、你也好」。
通常「自我效能」高的人比較容易喜歡自己、欣賞自己、看重自己、激勵自己，對事物有正向的思考，勇於嘗試和改變。「自我效能」意味：我們相不相信自己可以達成任務、完成目標。所以，可以透過練習「自我鼓勵」、「自我欣賞」，來轉變「心理地位」。
＊給自己「信心」的練習：每天想一句話欣賞自己。
我喜歡我自己是因為……
例如，「我妻善逸」可以欣賞自己：我喜歡我自己是因為我很努力回應「桑島慈悟郎」爺爺的期待，無論目前是否達到目標。
之後遇到挫折的時候可以翻開來看。
＊「自我讚美」的練習：當自己做到了，可以詢問自己：怎麼做到的？
這樣可以協助自己整理成功經驗，讓自己覺得「其實我是可以的」。
＊同時也可以學習竈門炭治郎的特質，練習每天欣賞「自己做得好的地方」以及「自我鼓勵」的練習。
此外，「我妻善逸」也可以學習竈門 炭治郎練習寫「行為日記」，探索焦慮的源頭是什麼，並且找到化解焦慮的方法，多管齊下就能有效調節「我妻善逸症候群」。
（文章授權提供／林萃芬專業諮商心理師）
林萃芬 專業諮商心理師
現任：松德精神科診所諮商心理師、東吳大學兼任講師、中華人事主管協會講師。
專長：感情商、外遇後重建信任及親密關係、不靠藥物睡個好覺、好眠放鬆的各種巧及方法、企業及生涯商、身心減壓、產後憂鬱媽媽的情緒壓力解、青少年情緒及自我探索商、人際溝通模式及互動技巧、夢的解析及隱喻治療、帶父母做孩子的情緒教練、HRV情緒儀、睡眠儀器。
【林萃芬心理師的洞察人心時間】Apple Podcasts 收聽：https://reurl.cc/7yL9kl
資料來源：健康醫療網 常常覺得自己做不到 你有「我妻善逸症候群」嗎？
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