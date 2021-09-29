女星戀上外送員？男方身分曝光竟是「大咖男星」

張語噥推出新歌《下單 我的愛》，找來鼓鼓合唱，這首歌探討疫情三級警戒期間大家待在家，開啟「WFH（Work From Home）」的遠端工作模式，因而產生的「外送文化」。而在MV中，鼓鼓飾演外送員，張語噥扮演顧客，上演甜蜜外送情緣。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-09-29 20:00:00
張語噥提到這首詞其實2年前已有雛形，與鼓鼓確定合作後，兩人討論起歌曲細節，鼓鼓提及5月起疫情升溫，三級警戒讓所有人的生活好像慢了下來，但外送益發蓬勃，直到疫情降級也不減反增，鼓鼓當下有了想法，以「外送」為靈感，讓張語噥也直呼好新鮮，她說：「這段期間我自己很常叫外送，而且很勇於嘗試，螢幕上有什麼我都叫過，最開心看到新店家上線。」鼓鼓感謝她附議，也說：「等候戀情的那種滋味，不就很像等外送員送上美食的心情，像極了愛情！」
在《下單 我的愛》MV中，鼓鼓飾演外送員，因送餐而遇見顧客張語噥，值得一提的是，小樂吳思賢大方出借自己的咖啡廳給劇組拍攝，還在MV中客串演出，他笑說：「鼓鼓和語噥都把我家的鳳梨冰茶唱進歌詞了！一定要力挺啊！」除了小樂之外，張立東、顏佑庭、YouTuber小吳也都在MV中軋上一角。
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