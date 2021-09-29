COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

呂松林副分局長教師節變身「反毒老師」

▲中市四分局副分局長呂松林變身「反毒老師」，於警廣暢談毒害，及反毒方法(圖/記者鄧力軍翻攝 )
▲中市四分局副分局長呂松林變身「反毒老師」，於警廣暢談毒害，及反毒方法(圖/記者鄧力軍翻攝 )

記者鄧力軍/台中報導

2021-09-29 16:41:34

臺中市政府警察局第四分局副分局長呂松林於昨(28)日教師節變身「反毒老師」，上午親上警察廣播電台臺中分臺，於「945會客室」節目接受專訪，以「反毒老師」的角色在節目中教導民眾新興毒品的知識及如何拒絕毒品的方式，內容相當值得年輕人參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂副分局長一開始就開宗明義地表示：毒品防制一直是警方最為重視的治安重點，人們常說「毒品一試，後悔一世」，就是因為毒品的成癮性非常高，只要試過就非常難以戒斷。除了簡單介紹大家耳熟能詳的海洛因、安非他命等傳統毒品，更是將重點放在說明近期在青少年之間流行的「新興毒品」。不法份子常常將所謂各種不同的新興毒品，包裝成類似一般咖啡包、奶茶包或糖果等包裝，欺騙青少年這些只是「只是會 high 的咖啡及茶」等話術，誘騙民眾吸食。

第二部份針對時下最具爭議性的二級毒品「大麻」做詳細的解說，首先除了說明大麻對身體危害，更提醒民眾大麻雖在少數國家開放使用，但在我國仍然是明確定義為第二級毒品，沒有任何模糊空間，警方強調在國內相關法律修正及研究未臻完備前，嚴禁任何栽種、吸食、持有或從國外夾帶回國等違法行為，若遭警方查獲罪責很重。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
那麼要如何拒絕毒品呢?，呂松林提供「三不一要」的心法口訣：「不隨意接受已開封或他人送的飲料」、「不吃來路不明或標榜「神奇效果」(特別是提神效果)的產品或藥品或飲料」、「不接受陌生人免費試用或兜售香菸、即溶包及飲料等」、「要提高警覺，自己隨身的飲料，應保持在視線範圍內」。並提醒家長若發現家人朋友出現：作息異常連續多日未睡或連睡情形、聞到異常塑膠味或殘留粉末之吸食器、眼神空洞無神或情緒起伏大等症狀，應盡速撥打免付費24小時戒毒專線0800-770-885，與各地方毒品危害防制中心聯繫；或直接尋求警政機關(110)協助。若是在不知情狀況被下藥或食用到毒品，可自動向衛生福利部指定的醫療機構請求治療，依據毒品危害防制條例是不會移送法辦及留下前科。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀