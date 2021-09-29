呂松林副分局長教師節變身「反毒老師」

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第二部份針對時下最具爭議性的二級毒品「大麻」做詳細的解說，首先除了說明大麻對身體危害，更提醒民眾大麻雖在少數國家開放使用，但在我國仍然是明確定義為第二級毒品，沒有任何模糊空間，警方強調在國內相關法律修正及研究未臻完備前，嚴禁任何栽種、吸食、持有或從國外夾帶回國等違法行為，若遭警方查獲罪責很重。
那麼要如何拒絕毒品呢?，呂松林提供「三不一要」的心法口訣：「不隨意接受已開封或他人送的飲料」、「不吃來路不明或標榜「神奇效果」(特別是提神效果)的產品或藥品或飲料」、「不接受陌生人免費試用或兜售香菸、即溶包及飲料等」、「要提高警覺，自己隨身的飲料，應保持在視線範圍內」。並提醒家長若發現家人朋友出現：作息異常連續多日未睡或連睡情形、聞到異常塑膠味或殘留粉末之吸食器、眼神空洞無神或情緒起伏大等症狀，應盡速撥打免付費24小時戒毒專線0800-770-885，與各地方毒品危害防制中心聯繫；或直接尋求警政機關(110)協助。若是在不知情狀況被下藥或食用到毒品，可自動向衛生福利部指定的醫療機構請求治療，依據毒品危害防制條例是不會移送法辦及留下前科。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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