耳鳴怎麼辦？醫教３招助改善！單側等４情況速就醫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪暐傑醫師表示，大多數的耳鳴會是以雙側同時出現呈現，其可能因心情、壓力、自律神經失調等情緒相關原因所引起，也可能因聽力退化、長期鼻塞的過敏族群、胃酸倒流至耳咽管等所致。因此若常受到耳鳴所苦的民眾，可以檢視是否有壓力過大及上述其他問題，或透過檢查找出原因。
但若是出現單邊的耳鳴就應提高警覺，其問題可大可小，例如鼻竇炎、感冒就有可能造成單邊耳鳴，嚴重的情況也包括了血液循環不佳、血管阻塞造成的耳中風，或是耳膜感染、穿孔，或是聽神經瘤，甚至是鼻咽癌等，這些都有可能因為鼻咽等處單邊出現問題形成阻塞，使得耳鳴的現象以單邊呈現。
耳鳴問題可大可小，４大情況盡早檢查！
除了單邊的耳鳴，洪暐傑醫師也提醒其他需盡早就醫的情況，包括了耳鳴的聲音越來越大、以前從來沒有發生過，但近一兩年經常出現、又或者是合併出現疼痛等，這些都有可能是背後有較嚴重的問題所產生，應盡早就醫檢查，以避免誤判，例如將鼻咽癌誤認成感冒而延誤治療。
耳鳴怎麼辦？醫教３招有助改善！
洪暐傑醫師表示，面對耳鳴最好的方式自然是先進行檢查，在經過檢查之後，若有發現相關問題，針對問題的原因進行改善、治療即可，並避免相關的風險因子。例如因過敏所引起的耳鳴，經過藥物治療後，也應改善日常生活環境，避免塵螨等過敏原接觸。
值得注意的是，許多患者就醫檢查後，會發現沒有什麼特殊的原因，這常讓患者感到納悶。洪暐傑醫師指出，這種情況多的是因情緒、壓力等因素所引起，這類原因相當常見，且壓力、情緒往往像溫水煮青蛙一般，當事人往往沒有發現。另外，也可能未必是身上有什麼特別的壓力，而是因為人格特質所致，例如情緒較敏感的族群。
洪暐傑醫師建議，若是在檢查之後沒有特殊原因，可試著從放鬆心情、調整情緒、適度紓壓的方向著手，與耳鳴和平共處，避免太糾結於此事反而讓神經更加緊繃，反而可能讓耳鳴的情況加劇。例如像是腹式呼吸、深呼吸等就有助放鬆心情，平時也調整良好的生活作息，並且培養運動習慣以利舒緩情緒，飲食上避免重口味食物降低身體發炎的機會，讓自己「吃得好、睡得飽、快樂沒煩惱」，如此一來便有助於改善耳鳴的問題。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。