出現累、喘、腫不是單純老化？心臟衰竭比癌症更致命！醫籲及早發現症狀積極治療

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9成患者無法及早發現心臟衰竭！出現這些症狀需提高警覺
財團法人中華民國心臟基金會執行長侯嘉殷醫師說明，人體的心臟就像馬達，負責推動血液到全身幫助器官運轉，若馬達開始疲乏，心臟缺乏彈力，就是心臟衰竭（心臟無力）。心臟衰竭患者在初期時，常會出現喘、疲累、水腫甚至需要端坐呼吸等，特別是年長者出現這些症狀時，多誤以為只是老化造成，高達9成的患者無法早期警覺到心衰竭相關症狀，往往錯失黃金治療時間，直到緊急送醫後，才被確診為心臟衰竭。當被診斷為心臟衰竭，5年內死亡率逼近50%，比許多癌症更致命，嚴重性不容忽視。
心臟相關病史染疫重症機會高！與醫師討論及早施打疫苗
COVID-19新冠肺炎的臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，部分會出現呼吸困難等症狀，病毒會透過多種方式損害心臟，甚至直接侵入心臟或使心肌發炎，大約25%的重症患者會檢測到心臟損傷現象，其中約6.8%患者會出現心臟衰竭徵兆。有心臟相關疾病史包含心臟衰竭、高血壓等民眾，染疫後導致重症的比率將會大幅提升，提醒有心臟相關病史的民眾，疫情期間應隨身攜帶病歷卡與緊急用藥已被不時之需，並多留意身體變化、提高警覺。
財團法人中華民國心臟基金會副執行長趙庭興醫師說明，依照國內心臟學會指引，絕大多數的心臟疾病患者都可以施打COVID-19新冠肺炎疫苗，不會有安全疑慮，只有極少數曾服用抗凝血劑造成血栓的患者，應先與心臟專科醫師諮詢後，再依個人疾病狀況決定是否施打。
侯嘉殷醫師分享，曾收治一位男性患者，未接受治療前因嚴重累喘腫症狀不得不住院，原先都已寫好遺囑，後來積極配合用藥指示與搭配專業團隊照護後，現在已恢復正常生活。呼籲民眾，及早發現症狀、積極治療並穩定回診，是有機會將疲憊無力的心臟恢復且保持生活品質。
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