金鐘56／同性戀、老暖男搶視帝 網友一面倒押「他」奪獎
第56屆電視金鐘獎本周六（10/2）頒獎，今年角逐戲劇節目男主角獎的有許傑輝《我的婆婆怎麼那麼可愛》、薛仕凌《生生世世》、唐治平《我家的美好時光》、李奕樵《天橋上的魔術師》及施名帥《黑喵知情》，《NOWnews今日新聞》邀請網友票選心目中的金鐘視帝得主，結果出爐。
娛樂中心／綜合報導
2021-09-30 08:00:00
許傑輝以壓倒性票數（61.75%）奪冠，出道31年的他，早已經是許多藝人的表演老師，今年憑《我的婆婆怎麼那麼可愛》癡情火寮一哥「陳一郎」問鼎金鐘視帝，是他首次以演員身分參加金鐘獎，劇中一哥深情守護鍾欣凌飾演的「蘇林彩香」，老暖男形象打動無數觀眾，呼聲最高不意外。
12歲童星李奕樵以《天橋上的魔術師》中古靈精怪的「小不點」一角拿下第二名，票數為28.64%，首次正式演出戲劇作品的他，一舉入圍金鐘視帝及新人獎，堪稱大黑馬；劇中，李奕樵一雙靈動大眼十分上鏡，加上本色演出，生動不做作，令外界驚豔。
票數第三高的是以《生生世世》提名的薛仕凌，今年38歲的他，從嘻哈團體「大嘴巴」跨足戲劇圈，不論電視劇還是電影，表演皆令人印象深刻，無疑是天生當演員的料，此次除了《生生世世》50年代男同志角色獲青睞，又以《做工的人》怪手工人提名迷你劇集男配角，未來發展讓人期待。
金鐘視帝預測後續排名為《我家的美好時光》的唐治平，以及《黑喵知情》的施名帥。（編輯：楊穎軒）
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