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一份針對台灣25歲至55歲女性進行的《醫美行為大調查》結果發現，有醫美經驗的受訪者中，有近半數在25至30歲時就接觸醫美，更有超過五成民眾，已將醫美療程視為日常保養。胡倩婷醫師表示，診間觀察近年求診者確實有結構上的改變，因為即便是勤擦保養品，也會遇到一些無法突破的極限，所以開始將醫美納入，藉此強化保養效果，隨著醫美更加普遍，及年輕化的趨勢，也要提醒民眾對於醫美資訊及知識要有更多的掌握度，才可以美的安心。
逾九成民眾擔心醫美風險 僅不到兩成了解產品品牌
透過調查也發現，超過九成民眾在接受醫美療程前會擔心高風險，胡倩婷醫師對此分享，多數民眾都能明確指出他們對療程最重視的四個要素：「詳細諮詢」、「受過完善訓練的醫師」、「產品原料來源」、「全臉評估」，但一直以來都對於醫美產品品牌的掌握度不夠高，缺乏消費者主導權，僅有不到兩成的受訪者了解自己選擇的產品品牌。提醒民眾，自己也需有足夠的事前理解，才能在診間與醫師有良性溝通。
安心醫美宣言 四大指標幫助消費者保障權益
台灣整形外科醫學會攜手台灣皮膚科醫學會、中華民國美容醫學醫學會、台灣皮膚暨美容外科醫學會、台灣醫用雷射光電學會共同推動「安心醫美」概念，提醒消費者在做醫美療程時可以參考並評估的四大安心指標，期望降低消費者資訊不對稱與擔憂的情形。也邀請楊謹華擔任安心醫美代言人，楊謹華表示，對自己負責任的態度應該是要更仔細去選擇高品質、有科學實證、有效安全的品牌與產品。
1. 全球醫美領導品牌：選擇採用最高標準研發、製造產品，且運送過程嚴謹，包括控制溫度、濕度等要求，確保產品原料來源安全無虞。
2. 科研成就美麗昇華：產品具備美國FDA或歐盟CE認證，並且不斷進行臨床驗證、有大量文獻佐證，保障使用的安全和效果。
3. 醫師培訓共創美學：選擇定期參與培訓課程、了解產品最新知識、跟進市場趨勢，並精進專業技術的醫師和諮詢師，以獲得良好的醫療效果。
4. 量身打造專屬療程：每個人對於「美」的詮釋和要求不同，謹記透過詳細的術前諮詢與評估，藉此達到符合預期的醫療效果。
資料來源：健康醫療網 25歲至30歲醫美初體驗 醫美意識卻大不足
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