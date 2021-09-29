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25歲至30歲醫美初體驗　醫美意識卻大不足

25歲至30歲醫美初體驗　醫美意識卻大不足
25歲至30歲醫美初體驗　醫美意識卻大不足

健康醫療網

2021-09-29 18:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】根據美容醫學整形手術年度全球調查結果，民眾接受醫美療程的比例逐年增長；長庚醫院皮膚科部定副教授胡倩婷醫師指出，也有年輕化的趨勢，顯示醫美確實已經成為許多民眾日常保養的步驟之一。根據最新公布的《醫美行為大調查》，有近半數民眾於25至30歲時首次接觸。然而，雖有高達九成民眾會擔心醫美風險，其中卻僅有不到兩成了解自行選擇的醫美產品品牌，顯示台灣民眾的醫美安全意識、主動性及行動力仍明顯不足。

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半數女性25至30歲醫美初體驗　將醫美視為日常保養

一份針對台灣25歲至55歲女性進行的《醫美行為大調查》結果發現，有醫美經驗的受訪者中，有近半數在25至30歲時就接觸醫美，更有超過五成民眾，已將醫美療程視為日常保養。胡倩婷醫師表示，診間觀察近年求診者確實有結構上的改變，因為即便是勤擦保養品，也會遇到一些無法突破的極限，所以開始將醫美納入，藉此強化保養效果，隨著醫美更加普遍，及年輕化的趨勢，也要提醒民眾對於醫美資訊及知識要有更多的掌握度，才可以美的安心。

逾九成民眾擔心醫美風險　僅不到兩成了解產品品牌

透過調查也發現，超過九成民眾在接受醫美療程前會擔心高風險，胡倩婷醫師對此分享，多數民眾都能明確指出他們對療程最重視的四個要素：「詳細諮詢」、「受過完善訓練的醫師」、「產品原料來源」、「全臉評估」，但一直以來都對於醫美產品品牌的掌握度不夠高，缺乏消費者主導權，僅有不到兩成的受訪者了解自己選擇的產品品牌。提醒民眾，自己也需有足夠的事前理解，才能在診間與醫師有良性溝通。

安心醫美宣言　四大指標幫助消費者保障權益

台灣整形外科醫學會攜手台灣皮膚科醫學會、中華民國美容醫學醫學會、台灣皮膚暨美容外科醫學會、台灣醫用雷射光電學會共同推動「安心醫美」概念，提醒消費者在做醫美療程時可以參考並評估的四大安心指標，期望降低消費者資訊不對稱與擔憂的情形。也邀請楊謹華擔任安心醫美代言人，楊謹華表示，對自己負責任的態度應該是要更仔細去選擇高品質、有科學實證、有效安全的品牌與產品。

1. 全球醫美領導品牌：選擇採用最高標準研發、製造產品，且運送過程嚴謹，包括控制溫度、濕度等要求，確保產品原料來源安全無虞。

2. 科研成就美麗昇華：產品具備美國FDA或歐盟CE認證，並且不斷進行臨床驗證、有大量文獻佐證，保障使用的安全和效果。

3. 醫師培訓共創美學：選擇定期參與培訓課程、了解產品最新知識、跟進市場趨勢，並精進專業技術的醫師和諮詢師，以獲得良好的醫療效果。

4. 量身打造專屬療程：每個人對於「美」的詮釋和要求不同，謹記透過詳細的術前諮詢與評估，藉此達到符合預期的醫療效果。



資料來源：健康醫療網 25歲至30歲醫美初體驗　醫美意識卻大不足

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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