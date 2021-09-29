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《魷魚遊戲》影帝私生活遭揭！癡愛「失婚財團千金13年」

▲李政宰（左二）在《魷魚遊戲》中演活「魯蛇」，戲外他深愛財團千金長達13年。（圖／翻攝Artist Company IG）
▲李政宰（左二）在《魷魚遊戲》中演活「魯蛇」，戲外他深愛財團千金長達13年。（圖／翻攝Artist Company IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-09-29 18:47:35

李政宰、朴海秀等人主演的Netflix韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，故事主打節奏超快的生存遊戲劇情。而在劇中，李政宰飾演負債累累的「魯蛇」成奇勳一角，但現實生活中，他其實是前富三代，女友是韓國知名財團千金，這段感情也因為戲劇爆紅，而再度浮上檯面。

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李政宰在《魷魚遊戲》飾演拉遢、負債累累還離婚的大叔「成奇勳」，非常接地氣的演技，吸引許多人的目光，而在真實生活裡，他原本是個富三代，但是經歷爺爺選舉失利、媽媽投資失敗，讓他從光芒萬丈的富家公子，瞬間成為了學費繳不出，只能四處打工的打工仔，後來因為高挑身材外加出眾的外表，才被挖掘出道進入演藝圈。

▲李政宰戲外人生精彩。（圖／翻攝Artist Company IG）
▲李政宰戲外人生精彩。（圖／翻攝Artist Company IG）
進入演藝圈後，他努力奮發，27歲的他以電影《沒有太陽》榮獲青龍獎「最佳男演員」，成為韓國史上最年輕的影帝。也因為該片，他與鄭雨盛成為好友，一起創辦了經紀公司「Artist Company」。

李政宰的感情世界非常低調，他曾與金敏喜交往過，2008年被爆出與現任女友林世玲交往，女方是韓國大象集團的長女，還是三星集團前會長李健熙獨子李在鎔的前妻，他對這段戀情極為保護，直到2015年才認愛，而唯獨一次2人放閃同框是在2019年時，他們一起出席在美國的大型美術攝影活動。

▲李政宰戲外人生精彩。（圖／翻攝Artist Company IG）
▲李政宰因為演出《魷魚遊戲》爆紅。（圖／翻攝Artist Company IG）

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