輸電鐵塔為何漆成「紅白色」？台電曝重要用途：法規有寫
每當行駛在高速公路時，都能見到不少「紅白色」相間的輸電鐵塔。過去更曾有網友好奇發問為何會這樣做？對此，台電也在臉書上解答重要的背後用意。
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 19:03:24
台電在臉書粉專上發文解釋，「輸電鐵塔漆成紅白色，是為了飛航安全，因為這些輸電鐵塔位於飛機航道附近，且高度超過60公尺，配合航空法規需漆成紅白或橘白相間，裝障礙燈(夜間燈光警示)，來提醒飛機駕駛員特別注意」。
台電隨後也補充，不光是輸電鐵塔，有些高樓也會有航空障礙燈，焚化廠煙囪也會漆紅白相間色，就代表它們位於「航空警示區」且較高。
不過隨後也有網友貼出一張純白色的輸電鐵塔照片提問「請問這根鐵塔為什麼又會是這個顏色？」台電小邊也隨即解釋「這是全台第一座經過設計競賽選出並打造的創意造型鐵塔」，位於宜蘭花蓮交界和平溪出海口，採用與常見紅白相間或灰色截然不同的全白色系，外型以「生」古字為意象，由鋼構焊接再栓接成型，象徵台電努力提供生生不息的穩定電力。這座純白電塔除外觀亮眼，還肩負蘇花改(蘇花公路改善工程)特高壓供電重責，提供隧道通風、照明、儀控、安全設施等營運用電。（編輯：潘毅）