COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

梁祝婚禮燒百萬　施易男、李千那越吵越相愛

▲施易男（右）、李千那（左）演出《孟婆客棧》扮梁祝，在冥界舉辦世紀婚禮。（圖／公視台語台提供）
▲施易男（右）、李千那（左）演出《孟婆客棧》扮梁祝，在冥界舉辦世紀婚禮。（圖／公視台語台提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-09-29 20:35:54

施易男、李千那在《孟婆客棧》詮釋「梁祝」愛情故事，一場在冥界舉辦世紀婚禮的出場戲耗資百萬，製作人唐美雲今（29）日在記者會上說，當時拍攝看到他們兩人每天都在吵架，心想是不是找錯人？李千那解釋：「打是情罵是愛，感情越吵越深。」甚至兩人還演了床戲，施易男趁唐美雲在改妝時加了很多戲，李千那補充：「這是劇本需求，觀眾都知道梁祝的故事，卻不知道他們談戀愛的過程。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲唐美雲（中）爆料施易男（右）、李千那（左）在片場吵架兼鬥嘴。（圖／公視台語台提供）
▲唐美雲（中）爆料施易男（右）、李千那（左）在片場吵架兼鬥嘴。（圖／公視台語台提供）
對於世紀婚禮有什麼想法？施易男說自己向來是獨身主義者，若要舉辦世紀婚禮，只要跟對的人去哪裡都可以，李千那則渴望在羅馬教堂門口舉辦婚禮，笑喊：「身邊有我愛的人與家人就夠了。」談到與是元介的情已逝，李千那強調自己現在單身，以工作為主，「心情很好」，過去已經過去，笑喊現在的戀人是《孟婆客棧》裡的梁山伯。唐美雲則以前輩身分提醒：「人生有很多風景，前面有更寬廣的道路，不能一直回頭看過去。」

此外，唐美雲在《孟婆客棧》飾演客棧老闆萬千帆，替往生者完成願望，該劇海報標語「喝碗湯，然後忘掉吧」，更點出那碗陰陽交界的孟婆湯，是遺忘的起端，卻也是遺憾的兩斷。談到思念，施易男透露自媽媽小明明逝世後，都沒有夢見她，他認為：「我對她的孝順在日常生活中，是沒有遺憾的，那種思念是不會停止的，我與媽媽緣分那麼深，不管未來在哪一世，相信我與她還是會在一起。」他又說：「我與媽媽可能在前輩子是一對戀人，看到她就想要保護她、愛護她，媽媽若知道我演《孟婆客棧》一定會很開心。」

▲唐美雲盼外界給江俊翰空間。（圖／公視台語台提供）
▲唐美雲盼外界給江俊翰空間。（圖／公視台語台提供）
而《孟婆客棧》其中一個演員江俊翰3度涉毒，今發聲明出櫃、痛斥前男友栽贓，唐美雲說藝人也是人，希望外界尊重江俊翰的生活，「大家多點包容，應該尊重他，他私下是孝順兒子、平常人，也是認真負責的演員，多給他空間鼓勵，不要追著他，讓他無路可走。」《孟婆客棧》10月17日起每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD將於10月17日上架，民視無線台將於11月8日起每周一至周五晚間6點30分播出。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀