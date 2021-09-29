梁祝婚禮燒百萬　施易男、李千那越吵越相愛

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此外，唐美雲在《孟婆客棧》飾演客棧老闆萬千帆，替往生者完成願望，該劇海報標語「喝碗湯，然後忘掉吧」，更點出那碗陰陽交界的孟婆湯，是遺忘的起端，卻也是遺憾的兩斷。談到思念，施易男透露自媽媽小明明逝世後，都沒有夢見她，他認為：「我對她的孝順在日常生活中，是沒有遺憾的，那種思念是不會停止的，我與媽媽緣分那麼深，不管未來在哪一世，相信我與她還是會在一起。」他又說：「我與媽媽可能在前輩子是一對戀人，看到她就想要保護她、愛護她，媽媽若知道我演《孟婆客棧》一定會很開心。」
而《孟婆客棧》其中一個演員江俊翰3度涉毒，今發聲明出櫃、痛斥前男友栽贓，唐美雲說藝人也是人，希望外界尊重江俊翰的生活，「大家多點包容，應該尊重他，他私下是孝順兒子、平常人，也是認真負責的演員，多給他空間鼓勵，不要追著他，讓他無路可走。」《孟婆客棧》10月17日起每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD將於10月17日上架，民視無線台將於11月8日起每周一至周五晚間6點30分播出。
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