為配音VR苦練英文　陳竹昇苦笑：下次錄台語再找我

高雄電影節今（29）日舉辦記者會，發表年度「高雄原創VR」作品首映消息，金馬獎最佳動畫短片導演王登鈺繼《金魚》後，首度挑戰 VR 動畫製作，與知名VR技術團隊「Funique VR」聯手打造《紅尾巴 Ep.1》，由劉冠廷、陳竹昇獻聲演出，2人還為此特地練習英文。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-09-29 22:00:00
吳以涵、陳竹昇繼《俗女養成記》後再度共演，陳竹昇和劉冠廷皆為VR苦練英文，陳竹昇搞笑表示現在英文幾乎都忘光了，只記得Thank you怎麼講，希望下次高雄拍台語VR記得找他。陳竹昇在劇中飾演紳士、智者一般的角色，笑說：「我幾乎像上帝一樣！」透露小時候常天馬行空做美夢，但現在被現實摧殘，已經不敢做夢了。劉冠廷則認為本作場景與雷光夏的配樂美麗如夢，也大方分享自己時常做夢，但常困在悲傷的夢中醒不來，目前最大的美夢就是疫情快點結束，大家健康平安出國玩。
今年高雄電影節將於10月15日到10月31日舉行，雄影今年除部分作品實體放映，也將和國際線上平台shift72，以及曾跟墨爾本國際電影節合作的INVR「線上虛擬展場」，合作打造線上影展以及沈浸式展演「XR無限幻境」主題單元，在家就可一鍵看高雄電影節片單，未來將陸續公布精彩片單。