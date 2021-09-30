NOW早報／LOL前世界冠軍Toyz涉賣大麻！遭台中地檢署聲押

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台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，劉偉健涉嫌販賣二級毒品大麻，並指揮彰化縣刑大昨晚至劉偉健位北部地區的住處執行搜索，將人帶回台中偵訊，認定其涉嫌販賣毒品大麻，至於販毒手法地檢署表示還要再進一步釐清，是否吸食則尚待檢驗結果出爐。
由於近期曾和知名遊戲實況主「統神」張嘉航鬧出糾紛，不少粉絲得知消息後也在其臉書底下留言，不過目前Toyz的社群媒體上並未透露任何相關消息，僅於稍早發布代言活動訊息，而屢次高呼台灣大麻合法化的謝和弦 R-chord也在臉書力挺「Tozy這次挺你到底！哈們！」。
今日天氣／天氣再熱一波！白天高溫飆到35度
中央氣象局今（30）日表示，白天台灣天氣穩定、偏熱，高溫能到35度，請注意防曬，僅東半部、恆春、南部近山區及各山區有零星短暫雷陣雨，晚間水氣增加，馬祖出現局部短暫陣雨，預計後天起天氣較不穩定；溫度方面，明天清晨夜晚舒適，各地低溫約24到27度，白天各地高溫約31至35度，戶外活動請適時補充水分。
屏東超商女店員遭「挖眼」！潘孟安遺憾：補強社會安全網
怎麼會有這種事？屏東縣高樹鄉在26日發生一起超商女店員遭到嚴重攻擊的事件，一位男子未戴口罩進入超商，女店員出言提醒後男子情緒失控，不僅衝進櫃檯內毆打女店員，更瘋狂出手「挖眼」攻擊女店員眼睛，女店員雙眼嚴重受傷，恐有失明之虞。案情引發網友群情激憤，湧入屏東縣長潘孟安臉書灌爆留言，而潘孟安也發文回應了，強調十分遺憾，會針對社會安全網的補強深切檢討。
據了解，有網友（29）日爆料出此案的經過，女店員僅因提醒男子未戴口罩，男子就突然失控發狂攻擊女店員，毆打過程中更不斷伸手挖向女店員雙眼，女店員送醫急救後，兩眼嚴重受傷，其中一眼的視網膜剝落，恐有失明之虞。而該位男子拿有精神障礙手冊，已不是第一次犯案，之前也曾在早餐店失控拿刀攻擊民眾，地方人士談到他都為之色變。
網友群情激憤，潘孟安在臉書發文回應表示，「因為社會安全網的漏失，發生精神疾病患者攻擊超商店員的事件，我們感到十分遺憾。警方在第一時間已經逮捕嫌犯，目前收治在醫院，該名嫌犯具有精神病史，多次進出醫院，每次的收治及出院，除了健保給付的相關規定外，最重要的是經過醫師的專業評估。」
潘孟安直言，「這次事件是個嚴重的教訓，因為嫌犯連續多次傷害他人，已經要求醫院務必審慎評估，朝向長期收治來處理。此外，針對社會安全網的補強，我們也會深切檢討，並且跟中央衛福部討論，希望強化法令，讓精神疾病患者不再成為社區的隱形炸彈。」
專心養胎！林依晨將臨盆 經紀人證實「不會有公開行程」
38歲的林依晨和老公林于超結婚6年，多年來被媒體緊盯懷孕進度，但遲遲沒有傳出好消息，她今年3月出席記者會時，默認夫妻倆為了生小孩，不惜嘗試人工受孕。如今林依晨終於得償所願，預產期在下個月，經紀人也向《NOWnews今日新聞》透露，林依晨近期都不會出席公開場合，將專心養胎。
林依晨當年因為幫媽媽還債踏入演藝圈，為了養家日夜不分的工作，甚至一度健康亮起紅燈。她3年前拍完陸劇《小女花不棄》後就不再接戲，專心為備孕做準備。除了今年初曾出席代言記者會外，下半年僅有拍廣告，且鏡頭大多是特寫，再加上衣著寬鬆，將孕肚隱藏得很好。雖然她是本屆本屆台北電影節評審之一，但之後的頒獎典禮確定缺席。
林依晨和林于超因雙方工作關係，多年婚姻聚少離多，還曾傳出林于超帶嫩妹回家、公婆逼林依晨生吃青蛙，藉此改善體質，對此向來好脾氣的林依晨大動作澄清，強調自己婚姻幸福。如今好不容易求子成功，林依晨更加小心翼翼，將所有邀約推光光，為了升格人母做足準備。
Toyz販毒遭聲押！統神點名「這些人」都該驗 館長秒變臉
曾為《英雄聯盟》S2世界冠軍TPA中路選手Toyz，（29）日傳出涉販賣二級毒品大麻，台中地檢署證實劉偉健涉嫌販毒，檢察官昨指揮警方將人從台北帶回中部偵訊，稍早訊後已向法官聲請羈押。而曾與Toyz有過紛爭的統神更在直播中點名不少人「應該也要驗一下」，其中被點名的館長得知後更是在直播過程臉色驟變。
目前已實況主為本業的Toyz（劉偉建）29日晚間傳出涉嫌販毒，遭台中地檢署聲請羈押消息。根據毒品危害防治條例第4條，製造、運輸、販賣二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。檢方透露，劉偉健雖是香港人，但涉及二級毒品販售，若調查屬實，將判無期徒刑或10年以上有期徒刑，服完刑後也會被驅逐出境。
而消息曝光後，曾與他因實況發生糾紛的「統神」張嘉航也無奈表示，吸食大麻往往不會只有一人，更點名實況圈、電競圈與Toyz交好的數人都該驗一驗，也舉例諸如Toyz身邊親近的女友、工作人員、曾出入他房間的好友，甚至館長和張嘉航胞兄「國動」張葦航也被列在其中，不過「統神」張嘉航也不避嫌直言「要是他（國動）真的有吸我第一個舉報，支持判無期徒刑」。
而稍早被點名的館長也在直播中表示，自己和Toyz沒有很熟，只是和統神做直播時才認識，對Toyz的私生活也不太了解，得知消息後非常訝異，更分析「販毒和吸毒是不同的世界」，並表示由於案情還在偵查中，自己不便說什麼，自己聽到統神點名他時臉色大變也是因為自己相當忌諱被牽扯，並呼籲粉絲們還是等到Toyz本人親自出來解釋較好。
拍到「尼斯湖水怪」現身？專家秒揭真相 機師悄下架影片
「尼斯湖水怪」相關的目擊傳說，一直被世界所注目。近期一位YouTuber馬沃爾（Richard Mavor）更發出拍到水怪現身的影片。然而過不到一天，專家史帝夫（Steve Feltham）就跳出打臉，更破解這支影片使用的後製手法。
職業為機師的馬沃爾在個人YouTube頻道上傳在尼斯湖畔奧古都斯堡（Fort Augustus）的灣口休憩的空拍畫面，沒想到卻拍到一隻有著「尼斯湖水怪」外型的生物，從水底緩慢浮起、靠近獨木舟的畫面，讓影片瞬間爆紅。
而被封為「尼斯湖水怪獵人」的專家史帝夫（Steve Feltham），與自己的研究團隊檢查後，卻發現馬沃爾的影片只是將電影中的尼斯湖水怪膠捲，複印在他的無人機拍攝序列上，以此製造出幾可亂真的效果，網路也有人公布了一張蛇頸龍（Plesiosauria）的照片，與馬沃爾影片中拍到的尼斯湖水怪外型、顏色幾乎一模一樣，「這只是又一次關於尼斯湖水怪的騙局」。對此馬沃爾仍未出面回應，但卻已悄悄下架了YouTube上的影片，似乎也已經明白無法再掩蓋真相。（編輯：張嘉哲）