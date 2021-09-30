Toyz爆涉毒！前員工揭不敢說的「離職原因」：他言語霸權
曾為《英雄聯盟》S2世界冠軍TPA中路選手Toyz，昨（29）日傳出涉販賣二級毒品大麻，台中地檢署證實劉偉健涉嫌販毒，檢察官昨指揮警方將人從台北帶回中部偵訊，稍早訊後已向法官聲請羈押。事件爆發之後，有前員工出面透露，Toyz成立頻道後曾經招募不少員工，卻自爆當時「離職原因」，直轟「我不像他有言語霸權！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 07:22:05｜2021-09-30 07:24:02
當時在《英雄聯盟》S2世界冠軍TPA中路選手，現為實況主的Toyz在29日晚間爆出涉嫌販毒，隨後遭台中地檢署聲請羈押。據悉，他當初離開英皇，創立自己的工作室時，帶走裡面一位剪輯師，後面卻因為剪輯風格驟變，Toyz還親揭該剪輯師離職原因，直指對方沒有意願往前，甚至想升對方薪水，但該剪輯師只想待在舒適圈剪輯，兩人才會分道揚鑣，他也常在實況中提起此事。
不過，Toyz涉嫌販毒事件爆發之後，該剪輯師立刻在IG上傳限時動態，解釋當年離職的真正原因，並非Toyz常在直播中說的情況，更充滿怨氣表示「為什麼我之前不說？我不像他有言語霸權，我說話沒人信，現在真相大白了，我想我可以一吐怨氣」。（編輯：賴詠璿）
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