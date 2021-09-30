各地晴到多雲　週五變天！吳德榮：週日開始天氣好轉

中央氣象局指出，今（30）日各地大多晴到多雲，午後南部近山區的平地及其他山區有零星短暫雷陣雨，此外，東半部地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，各地低溫約24到27度，白天偏熱，各地高溫約31至35度。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-30 08:12:04
氣象局說，第16號颱風「蒲公英」今天凌晨2時，中心位於臺北東方1460公里之海面上，持續朝日本東南方海面前進，對臺灣無直接影響，不過基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，東南部沿海地區（含綠島、蘭嶼）並有3米左右浪高出現，海邊活動請注意安全。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天受到太平洋高壓影響，各地白天晴朗炎熱，紫外線強、最高溫達35、36度，應注意防曬、防中暑；午後南部山區偶有小範圍零星降雨的機率，影響很小。各地氣溫：北部20至35度，中部23至36度；南部22至36度，東部21至35度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日、週六（1、2日）太平洋高壓減弱，大氣不穩定度提高；午後有強對流發展，從山區擴及部分平地，應防範劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生；北台灣高溫略降。
吳德榮表示，下週（3）日天氣好轉，各地晴時多雲、山區午後有局部降雨的機率；東北部亦偶有零星降雨。下週一至週三（4至6日）西半部晴朗、白天熱，東半部水氣多，有局部短暫雨；中南部山區午後偶有小範圍零星降雨的機率。