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中央流行疫情指揮中心在今（29）日指出，疫苗原液劑量濃度為150微克，相較於正常人施打的濃度為5倍，周百謙說明，根據輝瑞藥廠的臨床實驗顯示，受試者分別接受10、30、100微克BNT疫苗注射，其中100微克的副作用，會比正常人所注射的30微克濃度，所引發的副作用來的大幅增加，例如局部紅腫熱痛以及發燒，而在其他國家原液施打的試驗中，並沒有出現心肌炎和心包膜炎的不良反應。
周百謙認為，100微克接近原液的濃度，照理來說應是不會出現太嚴重的不良反應，且重點應是回歸，每個人對於疫苗的反應都不同，有時依正常劑量施打疫苗也可能具有不良反應的風險。至於施打原液會不會使體內抗體產生變化？周百謙表示，依臨床試驗結果來看，施打100微克的人，體內所產生的抗體，比起30微克更多了20%到30%，不過，以100微克的高劑量施打組當中進行對照，抗體數產生結果，同樣是因人而異，有人高、有人低，鼓勵民眾以平常心看待。
誤打原液 醫籲2大關鍵必須謹慎以待
其實不只有台灣發生疫苗誤打的狀況，國際上也出現類似情形，包含日本、美國、韓國、德國、澳洲及義大利都曾出現。像是日本兵庫縣一家高齡照護機構，6月1日時，因護理人員忘記稀釋，直到疫苗都使用光了，才驚覺沒有進行稀釋，因此共有6人被誤打原液。周百謙提醒，不慎施打疫苗原液，應有兩大關鍵必須嚴謹處置：
一、必須確定被施打者血液中的免疫細胞會不會產生改變，例如造成淋巴球功能的變化。
二、比照第一期、第二期臨床試驗，建議每隔七天觀察抗體產生的狀況、何時達到巔峰，依據《Nature》發表的研究指出，施打100微克濃度而言，通常第14天抗體達到高峰，第21天抗體數目下降，因此第二劑施打可考慮暫時延後，且建議不需混打其他疫苗。
周百謙呼籲，由於BNT疫苗需要透過低溫的冷鏈運送，不能夠離開冷藏環境太久，以及中間的稀釋方法、使用生理食鹽水泡製方法、保存方式都必須謹慎以待，否則會產生無法預期的結果，醫護人員如果都能按照規範執行，想必能夠在原廠建議的標準環境下，達到完整的效果。
資料來源：健康醫療網 醫院誤打「未稀釋疫苗原液」 醫師：副作用恐大增
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