首批客製化BNT疫苗55萬劑抵台 郭台銘：明再送60多萬劑
首批客製化標籤BNT疫苗約55萬劑，今（30）日清晨運抵台灣。鴻海與永齡基金會創辦人郭台銘今日也PO文表示，除了今天的55萬劑BNT抵台外，明（1）日將又有60多萬，並預估4日到貨20多萬，合計完成140萬劑的運送。
記者許家禎/台北報導
2021-09-30 10:17:48｜2021-09-30 10:19:53
鴻海與永齡基金會創辦人郭台銘日前透露，首批BNT客製化標籤抵台時間，原訂中秋節後起運、當週抵台，但因盧森堡航空滿載及原廠倉庫發貨繁忙致手續延遲，因此比原訂行程晚一週。並透露等待起運的BNT疫苗總數約140萬劑左右，但考量運載限制等因素，將分三批陸續到貨。
由民間捐贈的55萬劑首批客製化標籤BNT疫苗，今（30）日清晨運抵台灣。由華航CI-62班機以波音A350客機載貨方式運送，從德國法蘭克福機場起飛，在清晨5點10分抵達桃園機場。郭台銘PO文透露，明（1）日將又有60多萬，並預估4日到貨20多萬，合計完成140萬劑的運送。
台灣於9月22日開始校園接種BNT，指揮中心坦言因為BNT供貨延遲，校園還缺大概30萬劑，只要之後有疫苗來，一定會盡快配送。指揮官陳時中昨天也表示，疫苗到貨完成檢驗封緘後，將盡快分配給各縣市，讓每批疫苗發揮最大效益。
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