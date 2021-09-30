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APEC健康女性 · 健康經濟體研究獎　台灣團隊獲首獎

APEC健康女性 · 健康經濟體研究獎　台灣團隊獲首獎
APEC健康女性 · 健康經濟體研究獎　台灣團隊獲首獎

健康醫療網

2021-09-30 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】全球領先的科學與科技公司默克（Merck）與亞太經濟合作（APEC）於9月24日宣布2021年健康女性‧健康經濟體研究獎得主。今年優勝者及兩萬美元大獎由正在倫敦大學學院攻讀博士學位的項振緯、台灣大學知名經濟學教授林明仁博士及美國全國經濟研究所博士後研究員陳冠銘獲得，他們發現已婚婦女及育有小孩的婦女在勞動參與率上相較其他群體大幅下降。

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「長期照護責任歸屬對勞動力的影響—特別是對於女性就業參與的影響，是亞洲地區相當重要的議題。」研究團隊成員之一的項振緯表示，「分析資料中發現，即便是已經聘請外籍看護協助家人長期照護的族群中，已婚女兒的勞動參與率相較於已婚兒子低了15%，顯示即便已聘請照護者，多數亞洲女性仍須負擔一定比例的照護責任，因而影響勞動參與度。因此，政府及政策制定者必須多方考量並採取更多措施，加強提供長期照護補貼及支持，減輕照護責任負擔，進而提升女性勞動參與。」

過去七年來，默克一直作為APEC健康女性 · 健康經濟體倡議活動的贊助夥伴，並致力於倡議制訂強化女性健康及福祉的相關政策，以推動女性的經濟參與。而健康女性‧健康經濟體研究獎是由智利總統Sebastián Piñera於2019年宣布，並由默克贊助，特別突顯與女性健康有關的重要數據及實證，協助決策者、企業家及相關利益關係人制定具體政策，促進亞太區各經濟體的女性健康與職場參與。

「為了幫助亞太地區的女性充分發揮經濟實力，必須先認清：無償照護所產生的落差是女性經濟賦權的一大主要障礙」默克醫療保健事業體亞太區副總裁Liz Henderson表示，「開發多元的政策工具，以幫助解決無償照護問題，需要整合多方觀點，而這也是我們期待透過APEC『健康女性 · 健康經濟體』計畫產生的效益。」

優勝名單由紐西蘭政府女性事務部長Jan Tinetti在婦女與經濟論壇中公布。除冠軍台灣團隊外，兩名亞軍分別由來自新加坡的Nurliyana Daros博士及中國的楊穎博士獲得，並可各自得到五千美元獎金。Daros博士的研究主要探討新加坡低收入女性在糖尿病管理上的經驗與所面臨的挑戰，而楊博士的研究則著重於孕期間母體促甲狀腺激素變化及其對20至49歲中國懷孕女性的影響。

APEC健康女性 · 健康經濟體網站：https://www.apec.org/healthywomen 



資料來源：健康醫療網 APEC健康女性 · 健康經濟體研究獎　台灣團隊獲首獎

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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