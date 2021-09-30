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過去七年來，默克一直作為APEC健康女性 · 健康經濟體倡議活動的贊助夥伴，並致力於倡議制訂強化女性健康及福祉的相關政策，以推動女性的經濟參與。而健康女性‧健康經濟體研究獎是由智利總統Sebastián Piñera於2019年宣布，並由默克贊助，特別突顯與女性健康有關的重要數據及實證，協助決策者、企業家及相關利益關係人制定具體政策，促進亞太區各經濟體的女性健康與職場參與。
「為了幫助亞太地區的女性充分發揮經濟實力，必須先認清：無償照護所產生的落差是女性經濟賦權的一大主要障礙」默克醫療保健事業體亞太區副總裁Liz Henderson表示，「開發多元的政策工具，以幫助解決無償照護問題，需要整合多方觀點，而這也是我們期待透過APEC『健康女性 · 健康經濟體』計畫產生的效益。」
優勝名單由紐西蘭政府女性事務部長Jan Tinetti在婦女與經濟論壇中公布。除冠軍台灣團隊外，兩名亞軍分別由來自新加坡的Nurliyana Daros博士及中國的楊穎博士獲得，並可各自得到五千美元獎金。Daros博士的研究主要探討新加坡低收入女性在糖尿病管理上的經驗與所面臨的挑戰，而楊博士的研究則著重於孕期間母體促甲狀腺激素變化及其對20至49歲中國懷孕女性的影響。
APEC健康女性 · 健康經濟體網站：https://www.apec.org/healthywomen
資料來源：健康醫療網 APEC健康女性 · 健康經濟體研究獎 台灣團隊獲首獎
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