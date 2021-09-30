特企／麥當勞攜手血液基金會　捐血享大麥克＋小可

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台灣麥當勞支持社會公益，希望藉由提供美味的餐點，鼓勵民眾踴躍捐血。特別與「台灣血液基金會」旗下台北、新竹、台中、台南與高雄五大捐血中心合作，於10月1日起至 10月3日止，凡至全台指定62處捐血站點完成捐血 250cc，即可獲得「大麥克」與「小杯可樂」商品兌換券乙份，做公益還可以免費吃麥當勞，快分享或揪團親友，明天熱血衝一波！
揪熱血！捐血不能停
台灣血液基金會執行長魏昇堂感謝麥當勞熱血相挺，亦表示隨著疫情降級，各大醫療院所逐漸恢復營運與手術導致用血量增加，各地捐血中心的血液庫存量明顯偏低，麥當勞及時伸出援手，希望提高各中心安全庫存量，鼓勵民眾至各捐血站點捐血。此外，各捐血作業場所除落實防疫規範、加強清消工作外，均實施1922實聯制與人流管制，請民眾一同來捐熱血、挺醫療。
揪甘心！回饋在地 麥胞揪團化身「熱血青年」
擁有逾25年以上捐血經驗，麥當勞營運管理部副總裁楊世和表示：「麥當勞長期關心社會、支持公益，這次與台灣血液基金會共同推動『熱血專案』，提供顧客喜愛的大麥克與小杯可樂兌換券，表達對民眾參與捐血活動的感謝。」
受到全球疫情、少子化以及人口老化的影響，年輕世代捐血人口逐漸減少。根據「台灣血液基金會」統計，2020年首次捐血者共計116,775名，24歲以下的首捐者僅69,098名，較2019年減少近15,000人。
麥當勞同時透過內部宣傳，號召同仁加入熱血青年的行列。中秋節員工活動，以熱血大募集有獎徵答，分享捐血小知識，持續溝通定期捐血好處多，希望與社會共創共好。
第十六次捐血的麥當勞餐廳副理祝川捷，回憶第一次捐血時，因為血管較細、血流速度不穩定，擔心讓其他捐血人久候而感到抱歉，護理師告訴他：「每一份想要幫助別人的心意都很珍貴，不要覺得捐血時間較長，會造成別人的困擾。」因著這份溫暖，捐血成為他生活的一部分，也帶動其他工作夥伴加入挽袖捐血的行列。
HOT! 麥當勞感謝您「熱血專案」時間10月01日起至10月03日止
活動期間，至全台指定62處合作捐血站點，捐血一袋 (250cc) 即可獲得麥當勞「大麥克與小杯可樂」餐點兌換券乙份，可累計。麥當勞「熱血專案」商品兌換券，使用期限至110年12月15日。全台合作捐血站點，詳附件與台灣血液基金會網站http://www.blood.org.tw。