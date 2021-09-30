表哥一進台積電「人格突扭曲」！暗黑變化曝光：有點心酸

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他透露，自己有個從小一起長大的表哥，但對方進了台積電工作後，講話卻開始變得咄咄逼人，「會挑語病和覺得其他行業很低端，以及動不動會拿薪資出來比較」。原PO認為雖然表哥的本事無法否認，「但看在眼裡就是有點心酸，因為我覺得其實各行各業都一樣，沒有誰貴誰賤，想請問有誰也有一樣的例子嗎？」
貼文曝光後，就引來不少網友留言，「有欸我同學的哥哥就是，只能說有點可悲，人格被社會價值觀嚴重扭曲，這樣的個性只會使他越來越孤單，沒人想理他」、「你說的狀況好像蠻正常的，我朋友只是作業員，也很愛講自己多累、領了多少錢，都不準別人在他面前講工作累」、「是，我有注意到我開始有點變成這樣…進出公司對警衛不耐煩…買東西對店員不耐煩，開車騎車覺得擋路的人在浪費我時間」、「個人自省：脾氣變比較易怒，不喜歡聽到鈴聲、接電話…其他還好」。
但也有許多人緩頰，直言「是你表哥個性有問題，我在台積的同學們幹了7-8年了做人還是一樣很謙虛，他們還比較羨慕我在其他公司的自由。」、「不會，我朋友在台積電忙翻，只會說很羨慕我們可以準時下班 他覺得自己快撐不住，雖然薪水很高是事實，但你是否有想過表哥可能只剩下這個能講，所以才會用貶低別人來讓自己感受到微薄的幸福」。（編輯：陳雅雲）