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陳柏惟挺萊豬反疫苗　林為洲翻出反購疫苗證據：裝愛台

▲立法院公報記載陳柏惟對疫苗增購案投下反對票（圖／林為洲辦公室提供）
▲立法院公報記載陳柏惟對疫苗增購案投下反對票（圖／林為洲辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-30 11:06:22｜2021-09-30 11:07:33

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，國民黨認為陳柏惟自上任以來爭議不斷，無心地方服務，承諾政見一再跳票，背離選區民意，發言荒腔走板。國民黨立委林為洲、林奕華、李貴敏今（30）日於立法院召開記者會，呼籲台中市第二選區的民眾投下神聖的一票，罷免不適任立委。

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立委林為洲表示，陳柏惟誇張行徑不僅同意對人體有危害的萊豬進口，更反對立法院要求增購國際認證疫苗的決議。立法院於去年12月24日院會處理攸關開放萊豬進口的九項行政命令與《食安衛生管理法》、《學校衛生法》等部分條文修正草案時，國民黨團認為單憑教育部公告學校營養午餐一律採用國產肉品效力不足，因此欲提案修學校衛生法明文規定校園禁用萊劑肉品及產製品，卻被綠營以人數優勢阻擋，當時，陳柏惟同樣投下反對票，更跟隨民進黨團同意維持現行條文不予修正。

林為洲直言，可見陳柏惟本土、愛台灣的形象皆是包裝，實際則將民眾健康置於個人政治算計之外，事實被揭穿後更不斷辯駁，敢做不敢當。

另外，國民黨團6月於立院臨時會提出進口4000萬劑國際疫苗、國產疫苗完成三期試驗再施打等提案，陳柏惟均投下反對票，事後卻反駁自己並未曾反對增購疫苗。對此，林為洲表示，立法院公報上陳柏惟白紙黑字反對疫苗進口，再找藉口太難看，不要打著台灣價值的旗幟，做悖離台灣民心的事。

林為洲指出，我國近半年疫情險峻，民進黨政府疫苗採購政策空轉，疫苗到貨量嚴重不足，大多依靠國外捐贈及企業或民間團體購買，而立法院6月臨時會三讀通過紓困4.0預算，國民黨多項提案，包括進口國際認證的新冠肺炎疫苗等，皆遭民進黨與陳柏惟投票否決。

國民黨團指出，觀察重大議案中陳柏惟表決的態度，多跟隨民進黨立場，「如果這不叫小綠，什麼才是小綠？」自被公民團體「刪Q總部」宣傳「疫苗增購提案中投下反對票」、「讓萊豬進入校園」，陳柏惟便開始跳腳，四處宣講稱公民團體與國民黨抹黑，甚至立法院副院長蔡其昌等多位民進黨立委也加入聲援，但從結果來看，顯得陳柏惟硬凹強辯。

國民黨立委林為洲表示，各級民意代表皆為民意所託，應要與人民站在一起、言行一致，對得起當初選擇相信而投票的選民，但陳柏惟自就任立委後始終不肯承認錯誤，更公然說謊、悖離民意，人民有權讓他下台，這不僅是為了當地鄉親的權益，更是要保護全國人民的健康安全，不能讓反對疫苗採購、讓萊豬進入校園的政治人物繼續為所欲為、胡說八道，因此呼籲台中鄉親10月23日站出來罷免陳柏惟。

▲林為洲、林奕華、李貴敏召開記者會，呼籲台中市民罷免不適任立委陳柏惟。
▲林為洲、林奕華、李貴敏召開記者會，呼籲台中市民罷免不適任立委陳柏惟。（圖／林為洲辦公室提供）

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