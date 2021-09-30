陳柏惟挺萊豬反疫苗　林為洲翻出反購疫苗證據：裝愛台

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林為洲直言，可見陳柏惟本土、愛台灣的形象皆是包裝，實際則將民眾健康置於個人政治算計之外，事實被揭穿後更不斷辯駁，敢做不敢當。
另外，國民黨團6月於立院臨時會提出進口4000萬劑國際疫苗、國產疫苗完成三期試驗再施打等提案，陳柏惟均投下反對票，事後卻反駁自己並未曾反對增購疫苗。對此，林為洲表示，立法院公報上陳柏惟白紙黑字反對疫苗進口，再找藉口太難看，不要打著台灣價值的旗幟，做悖離台灣民心的事。
林為洲指出，我國近半年疫情險峻，民進黨政府疫苗採購政策空轉，疫苗到貨量嚴重不足，大多依靠國外捐贈及企業或民間團體購買，而立法院6月臨時會三讀通過紓困4.0預算，國民黨多項提案，包括進口國際認證的新冠肺炎疫苗等，皆遭民進黨與陳柏惟投票否決。
國民黨團指出，觀察重大議案中陳柏惟表決的態度，多跟隨民進黨立場，「如果這不叫小綠，什麼才是小綠？」自被公民團體「刪Q總部」宣傳「疫苗增購提案中投下反對票」、「讓萊豬進入校園」，陳柏惟便開始跳腳，四處宣講稱公民團體與國民黨抹黑，甚至立法院副院長蔡其昌等多位民進黨立委也加入聲援，但從結果來看，顯得陳柏惟硬凹強辯。
國民黨立委林為洲表示，各級民意代表皆為民意所託，應要與人民站在一起、言行一致，對得起當初選擇相信而投票的選民，但陳柏惟自就任立委後始終不肯承認錯誤，更公然說謊、悖離民意，人民有權讓他下台，這不僅是為了當地鄉親的權益，更是要保護全國人民的健康安全，不能讓反對疫苗採購、讓萊豬進入校園的政治人物繼續為所欲為、胡說八道，因此呼籲台中鄉親10月23日站出來罷免陳柏惟。