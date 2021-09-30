機師居檢違規還偷情空姐？華航祭重懲：無限期停飛

機組員又見防疫違規！根據週刊今（30）日報導，有機師於「5+9」加強自主健康管理期間，多次邀請非同住友人至住家作客群聚，更爆出已與未婚妻訂婚的他，竟留宿另一名空姐過夜。對此，華航證實，該機師於居檢期間外出違規事證明確，將依員工獎懲規定從重議處，無限期取消其空勤資格。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-30 11:11:45｜2021-09-30 11:53:14
根據週刊報導，一名華航林姓副機師8月15日執飛「法蘭克福－台北」任務，並於8月16日入境返台，依規定，因接種第二劑疫苗未滿兩周，需在長程航班返台後進行5天居家檢疫加上9天加強自主健康管理，不過林姓機師在5天居家檢疫期間違反規定，多次攜帶非同住友人返家，甚至還讓一名空姐留宿過夜。
對此，華航表示，公司已完成調查，該機師於居檢期間外出違規事證明確，將依員工獎懲規定從重議處，按規章記過處分及停飛，無限期取消其空勤資格，會在30日總公司召開的人評會做出決議，嚴懲不貸。
根據政府公告「居家隔離及居家檢疫對象應遵守及注意事項」，居家檢疫期間禁止外出，且應避免非必要之訪客拜訪。而根據民航局因應疫情修正的「航空器飛航作業管理規則」部分條文，若公司未做好管理，導致個人違反規定，依《民航法》最高可罰300萬元，違規機組員則可罰6萬到30萬元。
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