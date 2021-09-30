水果外銷中國比例降至41.5%　農委會：持續擴大新市場

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農委會指出，受到COVID-19疫情擴大及今年3月起銷中受阻等影響，鳳梨產業面對極大挑戰，農委會隨即啟動各項因應措施，在強化外銷與拓展市場通路方面，除提高外銷獎勵標準外，並在主要目標市場舉辦臺灣農產節活動，加強促銷鳳梨等優質農產品。
農委會也說，在確保外銷品質與規定最低收購價格方面，農委會加強派員查核，確保外銷品質與農藥殘留合格，並要求外銷業者收購裸果價格不得低於每公斤21元，以確保農民收益；在促進國內行銷與多元加工利用方面，包括透過新設企業團購與電商網購平臺增加採購，以及開發多項加工產品，輔導業者收購溯源鳳梨進行多元加工。
在實施各項因應措施後，農委會指出，今年1至8月鳳梨外銷中國以外市場的數量逾2.5萬公噸，較去年同期大幅增加560%，尤其是外銷日本將近1.8萬公噸，較去年同期成長742%；國內鳳梨主要產季平均產地價格達到每公斤22.1元，高於過去2年平均價格21元／公斤，有效穩定國內鳳梨產銷與確保農民收益。
另針對中國自9月20日暫停我國蓮霧與釋迦輸入，農委會在院會中也提出各項因應措施，將配合產期陸續落實推動，並視需要隨時調整產期與產量，以穩定蓮霧與釋迦的產地價格及農民收益。
農委會提到，具體措施包括開拓外銷新興市場，加碼外銷獎勵與改善儲運技術，開拓遠距新興市場；加強冷凍與加工釋迦研發，避免鮮果外銷受檢疫條件限制；針對重要目標市場加強辦理拓銷活動，以釋迦5,000公噸及蓮霧1,000公噸為外銷目標。
農委會也說，要全面強化國內行銷，成立「好釋連蓮」訂購平臺，強化企業認購行銷，並加強實體通路及電商等多元通路採購量；運用五倍券、農遊券等鼓勵消費者採購。以及3.啟動多元加工：導入冷鏈管理及加工技術，提高附加價值。
農委會指出，我國水果外銷以往高度仰賴中國市場，最高占比達84.4%；在該會積極推動拓展新興市場各項措施後，自106年起外銷中國比例已逐年下降，109年水果銷中比例降至75.9%，今年1至8月更降到41.5%。農委會將在各項成果的基礎上，持續精進水果外銷相關作為，尤其要積極改善外銷產業鏈各個環節、強化外銷冷鏈設施與設備，並透過跨部會合作，持續擴大與深耕外銷新興市場，以提高水果外銷數量與品質，並降低對中國的依賴，以維護農民收益。
行政院長蘇貞昌則說，政府正積極開過拓水果多元市場，以外交、內銷、加工三管齊下，在農民加工、國外通路、海內外消費者努力下，今年國內鳳梨產地平均價格高於過去2年，1到8月外銷中國以外市場較去年同期增加560%，其中日本成長742%，是過去20年外銷日本總和。
蘇貞昌說，農委會通過因應措施，避免農民受到中國禁止外銷影響，而國人也發動愛國心幫助農民，這是相當感謝也可喜的。然而農委會依舊要改善外銷結構，以達治本，並持續整合資源，強化外銷冷練功應、加強品管防檢疫等，以符合更多國家市場的要求，提升水果外銷競爭力、降低仰賴單一市場風險。