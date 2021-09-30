客要求「換機台開發票」！超商店員拒絕秒被投訴：合理嗎
台灣超商的密度非常之高，24小時營業、販售物品齊全、又提供各類生活服務，已經是現在人們不可或缺的重要商家。而超商店員可說精通18般武藝，又要每天面對大量客人，工作非常不輕鬆。就有網友分享親身經歷，目睹有客人買兩瓶飲料要求開兩張發票，且要換機台因為不想發票連號。店員拒絕後秒被客人投訴，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 14:40:20
原PO在PTT發文表示，今天在某超商買購物時，目睹了店員被投訴現場。事情經過是有位客人買兩瓶飲料，要求店員開2張發票且要換機台，因為客人自稱有收集發票的習慣，且不想要發票連號。店員表示無法換機台，客人又問了一次，店員就有點不耐煩地說「不可以」，然後找錢給客人時發票掉在桌上。
結果客人立即走到旁邊打手機客訴「店員態度不佳」，全程在旁看到這一切的原PO先是感慨「什麼客人都有」，但也直言自己如果是店員，應該會答應客人的要求，不然因此被客訴划不來。最後也好奇詢問大家，「客人要求和店員處理方式？誰合理？如果你是客人或店員，會怎麼做？」
問題曝光掀起熱議，多數網友覺得客人是「奧客」，「我覺得客人是奧客，這就想要多中獎機會嘛，想要的話自己分兩個時段結帳啊」、「這要求就莫名其妙，浪費店員時間」、「滿奧客的，分二次買不就好了，硬要造成店員困擾」、「根本無視後臺做帳方式，搞得手一次，客人以後其他店家都要跟著麻煩」、「分開打發票都很過份了！還開機台！支持店員抵制奧客」、「我當過店員，不會因此多開機台」、「通常會特別要求開兩台的都是競爭店來測來客數」。
不過也有網友緩頰，「個人覺得換個機台結帳真的還好，比起那種拿10元/50元買一元購物袋要打10張/50張的好太多了」、「奥客沒錯，但店員婉拒時不要落人把柄」。（編輯：倪浩軒）