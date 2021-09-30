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羅慧夫醫師於1959年以宣教士醫師的身份帶著一家四口，自美國飄洋渡海來台，在台灣奉獻自己40年的人生。當時台灣醫療環境百廢待舉，羅慧夫醫師憑藉著將上帝的愛傳遞給病人的信念，使台灣的整形外科由逆境中慢慢有了雛形，羅慧夫醫師不因種族或是語言上的差異而有所保留，而是以患者的利益作出發，陸續設立全台第一個加護病房、燒燙傷中心及自殺防治中心。
創立全台第一間 顱顏中心應運而生
1976年羅慧夫醫師在王永慶創辦人的延攬下，擔任長庚醫院第一任院長。羅慧夫醫師相信，「生命中的不完美，可以用愛來彌補(Love Makes Whole)」，正是因為羅慧夫醫師篳路藍縷、不辭辛勞地為台灣的醫療環境開疆闢土，致力於人道上的貢獻，才有了台灣整形外科今日的榮景。
除以其雙手與愛，治癒病人殘破的心、靈或是身體，甚至在退休後捐出自己的退休金成立羅慧夫顱顏基金會，且繼續組織海外義診行動。
用愛治癒病人 設立「人道獎」
其不分國界只為病人著想的情操，是醫療專業進行人道奉獻的最佳典範，因此美國整形外科醫學會以羅慧夫醫師之名設立「羅慧夫人道獎」，顯得意義特別重大，因為這個獎座不僅給羅慧夫院長及其家人、整形外科、長庚醫院，甚至整個臺灣帶來無上的光榮。
資料來源：健康醫療網 發揚羅慧夫精神 設立「羅慧夫人道獎」
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