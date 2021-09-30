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BNT疫苗通過緊急使用授權 安全且避免染易併發重症對此，台北慈濟醫院兒科部沈君毅醫師指出，歐美及台灣疾管署皆已通過BNT疫苗於12歲以上青少年的緊急使用授權，故基於臨床試驗證據，BNT疫苗是安全且有效的，呼籲青少年依據指引放心接種。
沈君毅醫師說明，雖然青少年染疫後多為輕症或無症狀患者，但仍具有傳染力；且兒童或青少年感染新冠肺炎後，併發新冠肺炎長期症狀（Long COVID）的機率高達2-13%，其症狀包括疲憊、專注力下降、頭痛等極多樣化，及早接種疫苗，也可免於此併發症的產生。
新冠疫苗普遍存有副作用 出現5大症狀快就醫針對最令民眾憂慮的疫苗副作用，沈君毅醫師提及，不論接種何種疫苗多少都存有副作用，而這些不舒服的情況也代表著保護力正在提升。接種BNT疫苗常見副作用，如：疲憊、噁心、頭痛、肌肉痠痛、注射處疼痛等，這些不適症狀多會隨時間逐漸緩解。
不過，當服用退燒止痛藥後，症狀仍未改善，甚至伴隨胸悶、胸痛、呼吸喘、運動不適、暈眩等情形，則可能為心肌炎或心包膜炎的徵兆，須立刻就醫。
接種疫苗注意事項 多休息、避免劇烈運動至於施打疫苗的注意事項，沈君毅醫師提醒，只需規律作息、避免接種在前、後幾日劇烈運動，把接種疫苗當成日常生活一部分即可，不需過度緊張。值得注意的是，完成疫苗接種並不等於百分之百的保護，仍需落實勤洗手、正確配戴口罩等防疫措施，才能真正隔絕病毒危害。
資料來源：健康醫療網 接種BNT疫苗後要注意什麼？ 醫列5大症狀+1避免行為
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