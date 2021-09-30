吃生魚片配菊花？專家揭「原因」有關醬油：日本人都不知
日式料理的精髓「生魚片」，因能吃出魚肉最原始的鮮甜滋味，是不少挑嘴老饕最愛吃的美食之一。不過，吃道地生魚片時，會發現旁邊有放菊花，多數人都以為是裝飾，但其實是跟醬油有關，而日本NHK電視台節目也邀請飲食專家，解釋擺放菊花的原因。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 14:58:55
「飲食文化專家」永山久夫上日本NHK電視台節目《チコちゃんに叱られる》表示，現代人習慣吃生魚片沾醬油，但以前的日本人吃魚片都是沾醋，這種吃法叫做「なます」。他解釋，因古代的保存技術不發達，而醋有去腥味、防腐及殺菌等效果，所以才會搭配生魚片一起吃。
但當時醋的價格不斐，平民根本吃不起，直到江戶時代，漁業及貨物運輸業技術發達，掀起生魚片熱潮，同時關東地區開始自行生產醬油，使醬油的價格下降，廣泛使用後就有人發現，味道濃的醬油也能去除腥味，因此不少人改用生魚片沾醬油。
永山久夫指出，醬油並沒有殺菌及防腐效果，所以當時有不少人吃完後，容易出現食物中毒的狀況，尤其是在天氣炎熱的時候。而菊花被認為跟醋一樣有益身體，且中毒高峰期正好是菊花盛產期，雖然他們無法證實，菊花是否有殺菌效果，但仍認為能防止食物中毒。
永山久夫也提到，菊花富含維他命E，有助於提升免疫力，岡山大學研究也有發現，加入菊花的提取物，可增加2.5倍分解毒素的物質。他接著說，後來的人們開始在吃生魚片時，在醬油裡加入菊花的花瓣，因此產生「生魚片沾醬油與菊花」的吃法，但到了現代，有多數日本人都不知道這種吃法，認為上頭的菊花只是裝飾。（編輯：許智超）