台中社口派出所熬過百年風霜　進行翻新重建

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社口派出所至今已有118年歷史，舊棟建物於日據時代大正年間興建，而土地部分係日據時期時任社口區庄長呂鶴巢及地方仕紳林振芳捐贈，並慷慨解囊興建木造構造辦公廳舍，舊建物入口處羅馬柱、山型女兒牆、造型窗台及雨庇，見證了百餘年來社口警所變遷，對文化資產價值保存十分難得。
廳舍迄今已歷經百年風霜，亟需改建以滿足員警辦公及民眾洽公的優質環境，在尊重歷史文化保存及廳舍功號能下，市政府再三衡酌考量，期間在楊瓊瓔立法委員及羅永珍議員積極地努力協調，於109年2月起邀集臺中市政府文化局及臺中市文化資產處、豐原分局及地方仕紳召開多次協調會。
最後訂定興建案設計及保存原則，聘請具有豐富歷史古蹟修復設計經驗之詹益寧建築師，提出串接新舊共構方案，將具文化資產價值建物全部保留，並且修復後與新建物1樓結合成大辦公室，而為了將舊建物全部保留，市長盧秀燕特別從市府第二預備金再支援1,500萬，作為舊建物修復費用，因此文化資產能完全保存，而派出所廳舍老舊及空間不足之問題也得以解決。
分局長吳銘淵表示，社口派出所舊有廳舍因結構系統不佳、耐震強度不足，在警察局積極用心辦理，文化局及文資處之指導，以及立法委員、議員、區長及地方人士的鼎力協助下，順利發包動土開工，預計於111年12月完工，期望有效發揮整體安全服務功能，並大幅提升打擊犯罪效能，提升社口地區整體治安功能及區域安全。